Premieră istorică în finala Cupei României Betano! Sepsi – U Cluj, primul duel 100% ardelenesc în cei 85 de ani ai competiției

Finala Cupei României Betano este așteptată cu sufletul la gură nu numai de către suporterii lui U Cluj și Sepsi

Finala Cupei României Betano dintre Sepsi și U Cluj e prima 100% ardelenească

Niciodată în cele 84 de ediții ale Cupei României nu s-au întâlnit în ultimul act al competiției după echipe din Ardeal, ceea ce sporește și mai mult importanța duelului dintre Sepsi și U Cluj.

Ba, mai mult, este și prima care se dispută la Sibiu din 1933 și până în ziua de azi. Cupa României Betano chiar a avut o ediție plină de premiere, începând cu noul format atractiv și continuând cu sponsorii noi.

Din păcate pentru Universitatea Cluj, „șepcile roșii” nu au licența pentru cupele europene și în cazul în care vor învinge pe cei de la Sepsi, în timp ce covăsnenii vor putea merge și în preliminariile Europa League.

Doar 13 finale de Cupa României fără nicio echipă din Muntenia

Din cele 84 de finale doar 13 s-au disputat fără vreo reprezentantă a regiunii Muntenia, echipele din București, ajungând de cele mai multe ori în această fază a competiției.

Aici intră și cele două finale disputat de Farul și Viitorul împotriva echipelor din București. În rest, au fost numai dueluri pe axa Ardeal-Banat-Crișana-Oltenia-Moldova-Maramureș, fără Ardeal versus Ardeal, anunță .

Cele mai dese finale dintre cele 13 s-au disputat între Ardeal și Banat, și au fost în număr de trei: 1934, la prima ediție, 1974, iar ultima a fost în 2009.

Oltenii s-au confruntat de două ori cu moldovenii (1973, 1991), de două ori bănățenii (1981, 1983) și de două ori cu ardelenii (1994 și 2018).

În rest, câte o finală Crișana vs Banat (1938), Ardeal vs Crișana (1956), Ardeal vs Moldova (2010) și Oltenia vs Maramureș (1978). În 2018, FC Hermannstadt – Universitatea Craiova (0-2) a fost ultima finală, cronologic, în care cel puțin una dintre echipe nu provenea din Muntenia.

1 finală din 85 de ediții s-au disputat între echipe din Ardeal