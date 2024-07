Premieră istorică în finala feminină de la Wimbledon. Ce se va întâmpla pe iarba londoneză

Barbora Krejcikova – Jasmine Paolini este finala neașteptată a turneului de la Wimbledon. Ea va aduce față în față locul 32 mondial și a șaptea jucătoare a lumii, o adevărată revelație a acestui sezon.

Până în 2024 nu trecuse niciodată de turul I la Wimbledon

Dacă Krejcikova are în palmares un turneu de Grand Slam, Roland Garros 2021, Paolini a explodat în acest sezon. iar la o lună distanță e în finală și la Wimbledon.

Paolini este prima jucătoare din Italia, care va evolua cu trofeul pe masă la Grand Slamul londonez. O performanță uriașă, venită într-un context neașteptat. În cele șapte participări anterioare, ea nu câștigase niciun meci la Wimbledon. A fost eliminată ori în calificări, ori în turul I.

De fapt, până anul acesta, Jasmine nu trecuse niciodată de turul al doilea al unui turneu de Grand Slam. 2024 este însă un an fabulos pentru ea. Optimi la Australian Open, finală la Roland Garros și acum finală la Wimbledon.

Indiferent de ceea ce se va întâmpla azi, în meciul care va începe la ora 16.00, Jasmine Paolini va fi de luni numărul 5 mondial. Asta după ce la începutul anului era pe locul 31 WTA.

A ajuns la tenis la 5 ani, prin intermediul unui unchi, care a insistat ca ea să facă sport.

“Pot vorbi poloneza, de fapt sunt fericită că am rădăcini din atât de multe țări. Bunicul meu este din Ghana, nu am fost niciodată acolo, nu-i cunosc nici limba, dar sunt sigură că dacă mă pot mișca atât de bine pe teren este datorită lui”, a povestit finalista de la Wimbledon.

La 1,60 metri mulți nu-i dădeau nicio șansă în tenis

Ea a mărturisit că cea mai mare problemă din cariera ei a fost cea legată de înălțime. Jasmine are doar 1.60 metri. “Au fost mulți oameni care au văzut în înălțimea mea o problemă, dar nu mi-a păsat, nu am acordat niciodată atenție acestor comentarii. Ceea ce am este ceea ce am, dar e incredibil că am ajuns atât de departe cu cei 160 de centimetri ai mei”, a dezvăluit ea pentru Puntodebreak.

De la Serena Williams, în 2016, nicio altă jucătoare nu a mai reușit să se califice, în același an, în finalele de la Roland Garros și Wimbledon. Grație recordului pe care l-a egalat Jasmine Paolini, ea și-a asigurat în 2024 cele mai mari câștiguri din carieră. A primit la Roland Garros 1,2 milioane de euro și are asigurați la Wimbledon 1,6 milioane de euro.