Sport

Premieră istorică în La Liga? Ce s-ar putea întâmpla la meciul Villarreal – Barcelona din decembrie

Federația Spaniolă de Fotbal ia în considerare o propunere istorică, iar meciul din decembrie dintre Villarreal și Barcelona ar putea reprezenta o premieră.
FANATIK
11.08.2025 | 09:30
Premiera istorica in La Liga Ce sar putea intampla la meciul Villarreal Barcelona din decembrie
ULTIMA ORĂ
Federația Spaniolă de Fotbal ia în considerare o propunere istorică. FOTO: Hepta

Federația Spaniolă ia serios în considerare varianta ca un meci din La Liga să se desfășoare în afara teritoriului Spaniei. Este vorba despre duelul dintre Villarreal și Barcelona, programat pe 20 decembrie, în etapa a 17-a a noului sezon din prima divizie a Spaniei.

ADVERTISEMENT

Premieră istorică la Villarreal – Barcelona? 

O propunere care există de mulți ani, disputarea unui meci din La Liga în afara Spaniei, are de această dată șanse mai mari de reușită. „Vremurile se schimbă, iar acum Federația ia în considerare posibilitatea ca un meci din La Liga, mai exact Villarreal – Barcelona, care va avea loc pe 20 decembrie, să se joace la Miami.

Acest aspect va fi dezbătut de liderii din fruntea fotbalului spaniol, care, dacă vor primi aprobarea, vor iniția procedurile necesare pentru ca un meci de campionat să se joace în afara Spaniei pentru prima dată, iar mai apoi vor înainta propunerea Adunării spre aprobare.

ADVERTISEMENT

Merită menționat faptul că FIFA a aprobat recent posibilitatea ca un meci de campionat să se joace în afara țării care organizează liga respectivă. Odată ce Federația va aproba această propunere, este nevoie de permisiunea confederațiilor implicate, mai exact UEFA, CONCACAF și, prin extensie, FIFA”, au precizat cei de la Marca.

La scurt timp după acest duel, Barcelona va călători în Arabia Saudită, unde va avea loc ediția din 2026 a Supercupei Spaniei. Alături de formația catalană, vor participa următoarele trei clasate din precedentul sezon de La Liga, Real Madrid, Atletico Madrid și Athletic Bilbao.

ADVERTISEMENT
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii...
Digi24.ro
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri plătiți cu mii de euro în spitale de stat cu mame-patroni la privat

Pe ce stadion ar urma să se joace partida Villarreal – Barcelona

Arena din Miami pe care ar urma să se joace partida este Hard Rock Stadium, stadion care a găzduit opt meciuri la Campionatul Mondial al Cluburilor din această vară, printre care și două optimi de finală, Flamengo – Bayern Munchen 2-4 și Real Madrid – Juventus 1-0.

ADVERTISEMENT
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digisport.ro
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere

Hard Rock Stadium are o capacitate de 64.000 de locuri, fiind stadionul pe care evoluează gruparea de fotbal american Miami Dolphins. Echipa de fotbal Inter Miami, unde joacă Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets sau Jordi Alba, își dispută momentan meciurile pe Chase Stadium, arenă de 21.000 de locuri.

ADVERTISEMENT
Cum a reacționat Massimiliano Allegri după evoluția catastrofală a lui Andrei Coubiș din...
Fanatik
Cum a reacționat Massimiliano Allegri după evoluția catastrofală a lui Andrei Coubiș din meciul Chelsea – Milan. Ce se întâmplă cu românul care și-a dat autogol și a luat roșu. Update
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru Drita – FCSB, din turul...
Fanatik
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru Drita – FCSB, din turul 3 Europa League
Greu fără Messi! Inter Miami, surclasată în derby-ul Floridei, în care a lipsit...
Fanatik
Greu fără Messi! Inter Miami, surclasată în derby-ul Floridei, în care a lipsit starul argentinian
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Colegul care l-a șocat pe Florin Gardoș: 'Era un nebun de legat, capabil...
iamsport.ro
Colegul care l-a șocat pe Florin Gardoș: 'Era un nebun de legat, capabil să prăpădească 40.000.000 de euro'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!