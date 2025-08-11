Premieră istorică în La Liga? Ce s-ar putea întâmpla la meciul Villarreal – Barcelona din decembrie

Federația Spaniolă ia serios în considerare varianta ca un meci din La Liga să se desfășoare în afara teritoriului Spaniei. Este vorba despre duelul dintre Villarreal și Barcelona, programat pe 20 decembrie, în etapa a 17-a a

ADVERTISEMENT

Premieră istorică la Villarreal – Barcelona?

O propunere care există de mulți ani, disputarea unui meci din La Liga în afara Spaniei, are de această dată șanse mai mari de reușită. „Vremurile se schimbă, iar acum Federația ia în considerare posibilitatea ca un meci din La Liga, mai exact Villarreal – Barcelona, care va avea loc pe 20 decembrie, să se joace la Miami.

Acest aspect va fi dezbătut de liderii din fruntea fotbalului spaniol, care, dacă vor primi aprobarea, vor iniția procedurile necesare pentru ca un meci de campionat să se joace în afara Spaniei pentru prima dată, iar mai apoi vor înainta propunerea Adunării spre aprobare.

ADVERTISEMENT

Merită menționat faptul că FIFA a aprobat recent posibilitatea ca un meci de campionat să se joace în afara țării care organizează liga respectivă. Odată ce Federația va aproba această propunere, este nevoie de permisiunea confederațiilor implicate, mai exact UEFA, CONCACAF și, prin extensie, FIFA”, au precizat cei de la .

La scurt timp după acest duel, Barcelona va călători în Arabia Saudită, unde va avea loc ediția din 2026 a Supercupei Spaniei. Alături de formația catalană, vor participa următoarele trei clasate din precedentul sezon de La Liga, Real Madrid, Atletico Madrid și Athletic Bilbao.

ADVERTISEMENT

Pe ce stadion ar urma să se joace partida Villarreal – Barcelona

Arena din Miami pe care ar urma să se joace partida este Hard Rock Stadium, stadion care a găzduit opt meciuri la , Flamengo – Bayern Munchen 2-4 și Real Madrid – Juventus 1-0.

ADVERTISEMENT

Hard Rock Stadium are o capacitate de 64.000 de locuri, fiind stadionul pe care evoluează gruparea de fotbal american Miami Dolphins. Echipa de fotbal Inter Miami, unde joacă Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets sau Jordi Alba, își dispută momentan meciurile pe Chase Stadium, arenă de 21.000 de locuri.