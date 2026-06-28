Premieră istorică la Campionatul Mondial! Ei sunt cei doi frați care marchează pentru două țări diferite

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În ultimul meci al grupei L de la CM 2026, , unicul gol al naționalei africane fiind semnat de către Derrick Luckassen, stoperul în vârstă de 30 al celor de la Pafos și fratele lui Brian Brobbey (24 de ani), care îmbracă tricoul primei reprezentative din Olanda. Astfel, cei doi au devenit primii frați din istoria competiției care izbutesc să marcheze la același turneu final pentru două țări diferite, asta după ce Brobbey a marcat deja trei goluri la CM 2026 pentru „Portocala Mecanică”.

Brian Brobbey și Derrick Luckassen, primii frați din istoria CM care marchează pentru două țări diferite la turneul final!

Brobbey și Luckassen au dublă cetățenie, olandeză și ghaneză, însă cei doi au ales să evolueze pentru naționale diferite. Din 2023, joacă pentru Olanda, în timp ce prima selecție a lui Luckassen la prima reprezentativă a Ghanei a venit chiar în acest an, asta după ce actualul fotbalist de la Pafos a jucat, similar fratelui său, pentru naționalele de tineret ale „Portocalei Mecanice”.

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🇬🇭 Derrick Luckassen 🤝 Brian Brobbey 🇳🇱 The first pair of brothers to score for different countries at a World Cup 😱 — ESPN Asia (@ESPNAsia)

Ba mai mult, pentru fundașul în vârstă de 30 de ani, meciul disputat împotriva Croației a reprezentat abia cea de-a doua partidă jucată în culorile Ghanei. De cealaltă parte, fratele său are ceva mai multă experiență la nivel internațional, îmbrăcând deja de 15 ori tricoul naționalei Olandei, timp în care a punctat de patru ori, trei dintre aceste goluri fiind consemnate la actuala ediție de Campionat Mondial (două împotriva Suediei, iar celălalt în fața Tunisiei). La CM 2026, mai există alte două perechi de frați care joacă pentru țări diferite. Este vorba despre Desire Doue (Franța) și Guela Doue (Coasta de Fildeș), respectiv Nico Williams (Spania) și Inaki Williams (Ghana).

Brian Brobbey și Derrick Luckassen sunt frații lui Kevin Luckassen, fotbalistul care a jucat 5 ani în România!

Brian Brobbey este cel mai mic dintre cei trei copii ai familiei Luckassen-Brobbey, o familie batavă cu rădăcini ghaneze. Și ceilalți doi frați ai săi sunt fotbaliști profesioniști. Cel mai mare dintre ei, Kevin Luckassen (32 de ani), este un jucător bine cunoscut în țara noastră, dat fiind faptul că acesta a petrecut nu mai puțin de cinci ani în fotbalul românesc, activând la echipe precum Rapid, Viitorul Constanța, UTA Arad, Politehnică Iași, Gloria Buzău, iar ultima dată a îmbrăcat tricoul celor de la FC Argeș.

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Spre deosebire de Brian și Derrick însă, Kevin nu a avut șansa, cel puțin până acum, să joace pentru o națională de seniori, fie că discutăm despre Olanda, fie care ne referim la Ghana. El a evoluat doar pentru reprezentativele U18 și U19 ale „Portocalei Mecanice”, în perioada 2010-2011.