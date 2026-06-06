Premieră la Cupa Mondială! FIFA a făcut anunțul oficial. Ce se întâmplă înaintea meciurilor

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Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada se anunță a fi un eveniment foarte grandios. Forul mondial a crescut numărul de echipe și de meciuri, iar cu o săptămână înainte de startul competiției a anunțat cum se vor desfășura ceremoniile premergătoare fiecărui joc. Președintele Gianni Infantino (56 de ani) a vorbit despre noutatea introdusă de FIFA.

Premieră la Cupa Mondială. FIFA a anunțat ce se va întâmpla înainte de meciuri

Înainte de startul fiecărui meci de la Cupa Mondială, toți jucătorii aflați pe foaia de joc se vor strânge la centrul terenului, alături de brigada de arbitri, în timp ce imnurile naționale se vor auzi pe stadioane. De asemenea, pe gazon vor fi prezente steaguri uriașe ale țărilor, iar jucătorii vor intra pe teren printr-un arc special amenajat, urmând a fi însoțiți de copii.

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De asemenea, FIFA a anunțat că aceste ceremonii vor deveni din ce în ce mai dezvoltate pe parcursul competiției, urmând a fi introduse elemente pirotehnice sau fum colorat. Un aspect care nu va fi văzut la turneul final este prezentarea individuală a jucătorilor într-un stil asemănător cu cel din NBA, „experiment” pe care FIFA l-a încercat la Campionatul Mondial al Cluburilor din vara anului trecut. .

Ce a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino

Președintele FIFA, Gianni Infantino, a vorbit despre ceremoniile pregătite de forul mondial. „Pe măsură ce Cupa Mondială crește, continuăm să inovăm modul în care sportul este trăit. Faptul că toți jucătorii și arbitrii se vor putea privi unii pe alții în cercul de la centrul terenului va crea un moment de unitate, mândrie și emoție care aparține echipelor și tuturor.

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Cupa Mondială este despre fiecare jucător și fiecare fan, iar această nouă ceremonie care se va organiza înainte de fiecare meci reflectă asta”, a declarat oficialul elvețian pentru . .