Premieră la Cupa Mondială! Noua regulă a FIFA a provocat furia fotbaliștilor din Paraguay

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SUA a avut un debut fabulos la Cupa Mondială, reușind să învingă naționala din Paraguay cu 4-1 în fața celor peste 70.000 de spectatori prezenți pe SoFi Stadium din Inglewood (California). Dincolo de succesul americanilor, în meciul disputat sâmbătă s-a înregistrat și prima intervenție a VAR-ului pentru regula „mistaken identity”. Arbitrul Danny Makkelie a anulat un cartonaș galben acordat lui Tim Ream după ce a văzut pe monitor că Miguel Almiron (32 de ani) simulase și l-a avertizat pe fotbalistul din Paraguay.

Regula implementată de FIFA, folosită în premieră la mondial! Primul cartonaș galben anulat cu VAR

În startul reprizei secunde, într-un moment în care SUA conducea cu 3-0 după autogolul lui Damian Bobadilla și „dubla” lui Folarin Balogun, „centralul” Danny Makkelie i-a acordat un cartonaș galben americanului Tim Ream pentru un presupus fault comis asupra lui Miguel Almiron. Fotbaliștii din Paraguay au executat lovitura liberă și au reluat jocul, însă partida a fost oprită de o intervenție din camera VAR.

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Arbitrul olandez a fost chemat la marginea terenului pentru a i se semnala de către cei din camera VAR faptul că sud-americanul simulase, pe baza noii reguli implementate de FIFA, „mistaken identity”. Așadar, Makkelie a urmărit faza pe monitor, a văzut că Almiron a simulat, i-a anulat cartonașul galben lui Ream și l-a avertizat pe fotbalistul din Paraguay. Sud-americanii au redus din diferență mai apoi, prin Mauricio, însă ultimul cuvânt a aparținut tot echipei pregătite de Mauricio Pochettino, .

La regla de la “Identidad equivocada” se aplicó por primera vez en la historia del fútbol. El VAR intervino para trasladar una tarjeta amarilla del defensor Ream de Estados Unidos al atacante Almirón de Paraguay, quien había simulado una falta. Opiniones? — Ale Bertini (@abertini1)

Ce prevede regula „mistaken identity”. Modificările implementate de FIFA

Inițial, regula „mistaken identity” (identitate greșită) se putea aplica doar în cazul în care arbitrul „avertizează sau elimină jucătorul greșit din echipa vinovată”. Începând cu această Cupă Mondială însă, VAR-ul poate interveni și în cazurile în care arbitrul „a penalizat în mod clar jucătorul greșit din oricare dintre echipe pentru abaterea în cauză”, cu precizarea că „abaterea în sine nu poate fi revizuită decât în ​​contextul unei erori de identificare”.

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Modificarea face parte dintr-o serie de schimbări produse de FIFA pentru această Cupă Mondială, cei din camera VAR având abilitatea de a interveni în mai multe situații pentru a-l ajuta pe „central”. .