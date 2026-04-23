Premieră la derby-ul dintre Dinamo și Rapid! Inovația a ajuns și în România

Confruntarea din runda cu numărul 6 a play-off-ului SuperLigii României, dintre Dinamo București și Rapid București, va avea parte de o inovație pentru actuala stagiune.
Mihai Alecu
23.04.2026 | 16:49
Meciul dintre Dinamo și Rapid o să fie disputat în condiții specoale. Foto: Sport Pictures
Derby-ul rundei cu numărul 6 din SuperLiga României va fi unul în care o să avem parte de o noutate în materie de transmisie TV. Anunțul a fost făcut chiar de firma care se ocupă cu această schimbare.

Meciul dintre Dinamo și Rapid aduce o premieră pentru televiziunile din România

Deținătorii drepturilor TV, firma EAD, a emis un comunicat prin care anunță că duelul dintre Dinamo și Rapid, din runda cu numărul 6 a play-off-ului SuperLigii României, va fi primul în care un nou pachet grafic va fi folosit. Aceste noutăți vor fi vizibile atât pentru cei care urmăresc confruntarea pe Digi Sport, cât și pe Prima Sport.

„LA MECIUL DINAMO – RAPID VA FI TESTAT UN NOU PACHET GRAFIC TV. Derby-ul Dinamo – Rapid, programat pe 26 aprilie în etapa a 6-a a play-off-ului Superligii, va include un proiect-pilot de grafică TV, menit să îmbunătățească modul de prezentare a jocului pentru telespectatori. EAD, deținătorul drepturilor comerciale și TV pentru Superliga, împreună cu posturile Prima Sport și Digi Sport, în parteneriat cu compania inSports, vor introduce un set de elemente vizuale utilizate frecvent în competițiile internaționale.

Proiectul urmărește o prezentare mai clară a fazelor importante, fără a încărca excesiv imaginea. Grafica va fi integrată punctual, în funcție de contextul jocului. Pachetul include, printre altele, reprezentări ale distribuției cornerelor, evoluția posesiei în timp, harta duelurilor, acțiunile în ultima treime, heatmap-uri ale jucătorilor și harta șuturilor. De asemenea, vor fi afișate informații contextuale, precum istoricul penalty-urilor sau poziționarea liniilor defensive în anumite momente.

Un element distinct îl reprezintă introducerea unor carduri de jucători, cu evaluări pe o scară de 100 de puncte, inspirate din simulatoarele de fotbal. Implementarea din cadrul meciului Dinamo – Rapid va fi utilizată pentru evaluarea acestui format, în perspectiva extinderii sale în transmisiunile viitoare”, a fost comunicatul celor de la EAD.

Meciul dintre Dinamo și Rapid o să aibă o grafică nouă. Foto: EAD

Când se va disputa meciul dintre Dinamo și Rapid

Partida dintre Dinamo și Rapid urmează să aibă loc în acest weekend, la doar 3 zile după ce formația alb-roșie are de disputat confruntarea din semifinalele Cupei României, cu Universitatea Craiova. Așadar, confruntarea bucureșteană este programată pentru ziua de duminică, de la ora 21:00.

În tur, în partida de pe Giulești, a fost o victorie pentru trupa lui Costel Gâlcă, cu 3-2, meci care nu s-a terminat însă fără scandal. Golul al doilea marcat de Rapid a fost precedat de un duel între Musi și Borza, la care oaspeții au reclamat un fault în atac.

