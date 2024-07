Jocurile Olimpice de la Paris au loc în perioada 26 iulie – 11 august și pe Eurosport. Pentru prima oară de la obținerea drepturilor de difuzare a evenimentului multi-sportiv, Eurosport va produce o emisiune regională, care se va vedea zilnic în 5 țări diferite.

Premieră la Eurosport! Gazda Jocurilor Olimpice de la Paris produce în România o emisiune zilnică. Va fi live în 5 țări

Eurosport caută să îmbrace cât mai comprehensibil difuzarea Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. În premieră, postul TV va realiza o emisiune zilnică .

Emisiunea regională va fi difuzată live în 5 țări: România, Ungaria, Bulgaria, Republica Cehă și Slovacia. Show-ul va fi produs și realizat în România și difuzat simultan în cele 5 țări de mai sus, completând grila pentru aceste teritorii.

Iubitorii sportului își vor putea urmări favoriții la nivel internațional pe Eurosport 1, în timp ce sportivii regionali pot fi văzuți la treabă pe Eurosport 2. Întreaga competiție va putea fi urmărită live pe platforma Max.

„Bonjour, Paris!”. Noua emisiune Eurosport îl va avea gazdă pe Cosmin Cernat

Noua emisiune Eurosport se numește „Bonjour, Paris!” și va putea fi urmărită zilnic pe Eurosport 2. În fiecare zi, iubitorii sportului vor avea parte de informații și analize ale competițiilor și sportivilor. Prima ediție a emisiunii va avea loc pe 24 iulie, ora 14:30.

Ulterior, emisiunea va fi difuzată zilnic pe Eurosport 2, de la ora 09:00. Cosmin Cernat va fi gazda emisiunii. “Ne bucurăm foarte mult că, prin emisiunea zilnică live ‘Bonjour, Paris!’ de pe Eurosport 2, România devine un hub de producție pentru Jocurile Olimpice Paris 2024 în regiunea din care facem parte în Warner Bros. Discovery.

Gazda emisiunii va fi Cosmin Cernat, un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, care este parte din echipa de comentatori Eurosport încă de la lansarea postului TV în România. Avem un line-up cel puțin valoros de invitați și experți, cu sportivi de renume din cele cinci țări, care se vor alătura listei impresionante de experți Eurosport la nivel european.

În fiecare zi, începând cu 24 iulie, Eurosport va deveni locul în care toți pasionații de sport vor putea urmări cele mai importante momente și competiții ale Jocurilor Olimpice, Eurosport 2 va aduce eroii locali și evoluția lor, iar pe platforma de streaming Max vor putea fi urmărite de către orice abonat fiecare moment, fiecare sport și fiecare medalie.

Avem o acoperire completă a Jocurilor Olimpice și suntem entuziasmați să le oferim tuturor românilor și pasionaților de sport din regiune această magnifică competiție sportivă”, a declarat Andrei Grigorescu, Group Vice President CEE & AdSales MENAT la Warner Bros. Discovery.

Invitați de gală la „Bonjour, Paris!”, noua emisiune Eurosport dedicată JO 2024

Emisiunea de pe Eurosport 2 va aduce în fața telespectatorilor, de fiecare dată, sportivi de renume, atât din România, cât și din străinătate. Alexandru Dulgheru, Lucie Safarova (Cehia), Tsvetana Pironkova (Bulgaria), Cătălina Ponor, Gabriela Szabo, Xavi Pascual (Spania) sau Katinka Hosszu (Ungaria) sunt printre invitații lui Cosmin Cernat.

„Pentru mine este un proiect special, care a venit într-un an deosebit. Este a 12-a ediție a Jocurilor Olimpice la care particip în calitate de comentator, prezentator sau producător. De ce un an special? Sunt trei decenii de când am intrat în media. Se întâmpla în 1994.

Sincer, atunci nici nu îndrăzneam să visez că voi face cândva o emisiune în limba engleză, care se va vedea în mai multe țări din Europa! Sunt parte din echipa de comentatori Eurosport chiar de la lansarea televiziunii în România, în 1997, am trăit cu emoție, am comentat foarte multe competiții și am continuat să visez!

Este un proiect minunat și plin de provocări, iar faptul că vom fi live simultan în cinci țări din regiune o să ne motiveze să vă aducem cele mai interesante informații și analize! Vă aștept să trăim emoțiile Jocurilor Olimpice împreună pe Eurosport 2, din 24 iulie!”, a spus și Cosmin Cernat.

TVR Sport deține o parte din drepturile de difuzare ale unuia dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului, Jocurile Olimpice 2024. Drepturile integrale ale evenimentului de la Paris sunt deţinute de Eurosport.