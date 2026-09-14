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Chiar în ziua în care Tavi Popescu (23 de ani) a plecat în Grecia pentru a semna cu Levadiakos, echipa pregătită de Elias Charalambous a obținut primul punct din actuala ediție de campionat. Cu Adrian Șut și Alexandru Pantea titulari, Levadiakos a remizat, scor 0-0, pe terenul celor de la Kifisia în etapa a 4-a din SuperLiga Greciei.

Levadiakos a obținut primul punct din mandatul lui Elias Charalambous

Levadiakos a ajuns la 4 meciuri la rând fără gol marcat în campionat, însă a reușit să obțină primul punct din mandatul lui Elias Charalambous, care este asistat în Grecia și de Mihai Pintilii. Levadiakos a remizat, scor 0-0, pe terenul celor de la Kifisia, la capătul unui meci cu puține faze de poartă.

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Cea mai importantă ocazie a aparținut gazdelor, în minutul 78, când Manso a centrat în careu, iar devierea cu capul a portughezului Benny a lovit bara transversală. Elias Charalambous i-a titularizat pe Alexandru Pantea și Adrian Șut. Fundașul dreapta a fost integralist, în timp ce mijlocașul a părăsit terenul în minutul 52. Fostul jucător al lui FC U Craiova, Juan Bauza, a fost introdus în minutul 69.

Ce a declarat Tavi Popescu înainte de plecarea în Grecia

În curând, la dispoziția lui va fi și , care va fi împrumutat la Levadiakos de FCSB. Fotbalistul a plecat duminică din România și ar urma să fie prezentat oficial în curând. „Sunt motivat să ajung din nou în top și sper să ajung din nou la echipa națională. Sper ca Charalambous și Pintilii să mă ajute și eu să-i ajut pe ei.

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Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace. Normal că am vrut să plec. Nu îmi pare rău, le doresc mult succes celor de la FCSB. Asta e viața de fotbalist. Uneori ești sus, uneori ești jos. Sper să fac o figură frumoasă în Grecia. Ce restart să-mi dau? Mi-am dat. Am patru pase de gol și un gol în 6-7 meciuri. Acum sper să fie bine”, a spus acesta.