Premieră la meciul Turcia – România! Anunțul făcut de gazde

într-un duel din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, iar formația gazdă e pregătită să joace într-un nou echipament pe care speră oficialii să-l aibă inclusiv la turneul final.

Turcia își schimbă hainele pentru meciul de baraj cu România

Naționala Turciei va avea parte de o schimbare înainte de meciul cu România, în ceea ce privește echipamentul de joc, iar anunțul a fost făcut chiar pe pagina oficială a Federației. Din motive strict legate de marketing, aceștia au ales să schimbe îmbrăcămintea, în speranța că o să atragă suporterii și mai mult către a-și procura obiectele vestimentare. „Noul nostru echipament pentru echipa națională e disponibil”, a fost .

Surpriza a fost dezvăluită și de vedeta naționalei Turciei, Hakan Calhanoglu, cel care joacă pentru Inter, sub comanda lui Cristi Chivu. Mijlocașul a postat o poză pe rețelele sociale, în care se afla alături de un coechipier, Irfan Can Kahveci, ambii fiind îmbrăcați în noul echipament al selecționatei. Cei doi au fost parte din jucătorii care au participat la ședința foto organizată pentru a promova noua linie vestimentară.

Lotul Turciei pentru meciul de baraj cu România

PORTARI – Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Șengezer (Başakşehir FK), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI – Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

MIJLOCAȘI – Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter Milano), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beşiktaş), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI – Aral Șimșir (FC Midtjylland), Arda Guler (Real Madrid), Bariș Alper Yilmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Adrian Mutu a analizat șansele României înainte de barajul cu Turcia

Cel mai bun marcator din istoria , alături de Gică Hagi, Adrian Mutu a vorbit despre partida pe care tricolorii urmează să o aibă contra Turciei. Tehnicianul e de părere că naționala gazdă o să caute să pună presiune pe tricolori, iar dacă defensiv o să reușim la un nivel bun o să fie o șansă pentru elevii lui Mircea Lucescu.

„La fel ca voi, mizez pe ambiția faptului că am fost până nu demult unul dintre ei, știu ce înseamnă meciuri la echipa națională, știu ce înseamnă baraje. Știu ce înseamnă responsabilitatea de a îmbrăca tricoul ăsta galben. Mă gândeam că în momentul ăsta, barajul ăsta pentru Campionatul Mondial trebuie să fie ceva care să îi motiveze foarte, foarte mult. Să se pregătească în liniște, mental să fie pregătiți pentru o atmosferă ostilă.

Și bineînțeles gata de luptă, să dea sută la sută. Trebuie să ducă meciul ăsta inteligent, să nu se arunce, după părerea mea. Să încerce să țină meciul, să se țină în viață cât mai mult. Nu se știe niciodată ce o să iasă. Probabil ne va aștepta un forcing ofensiv incredibil în primele minute, cu entuziasmul turcilor. Trebuie să rezistăm, să ducem meciul cât mai sus și poate. Cine știe, pe final dăm noi lovitura”, a spus Adrian Mutu.