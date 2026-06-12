Premieră la Mondiale! Arbitrul a aşteptat finalul reclamelor ca să fluiere reluarea meciului. Moment ilar în Mexic – Africa de Sud

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Mexic a învins cu 2-0 Africa de Sud şi a deschis cu o victorie Cupa Mondială, pe legendarul stadion Azteca. Arena din Ciudad de Mexico a intrat definitiv în istorie, fiind prima care găzduieşte trei meciuri de deschidere la Campionatul Mondial: 1970, 1986 şi 2026.

Reluarea meciului, întârziată din cauza faptului că televiziunea americană nu a terminat reclamele

Echipa lui Javier Aguirre a controlat meciul de la un capăt la celălalt şi a marcat şi Jimenez. În celălalt meci al grupei A, şi s-a impus cu scorul de 2-1.

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La această ediţie, FIFA a impus ca la fiecare meci pauza de hidratare să fie luate în minutele 22-23 şi în 66-67, indiferent de temperaturi. Iar forul mondial a permis televiziunilor să aibă şi un calup de reclame, cu condiţia ca transmisia să revină cu 30 de secunde înainte de finalul acestei pauze.

Jimenez a înscris golul doi al mexicanilor în minutul 66, moment în care arbitrul a acordat şi pauza de hidratare. După un minut, sud-africanii au vrut să repună mingea în joc, dar n-au avut acordul arbitrului dintr-un moment incredibil: televiziunea FOX nu a terminat reclamele.

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Arbitrul a fluierat cu 40 de secunde întârziere reluarea partidei

Astfel, meciul a mai fost întârziat încă 40 de secunde până când meciul a putut să se reia, scrie The Athletic. Pe reţelele de socializare fanii se declară nemulţumiţi de faptul că fiecare repriză este întreruptă de reclame în pauza de hidratare şi iată că americanii au încălcat protocolul FIFA încă de la primul meci.

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Wilton Sampaio a fost arbitrul meciului inaugural. Brazilianul a avut multă treabă şi a acordat trei cartonaşe roşii, cele mai multe din istorie la o confruntare din deschiderea Campionatului Mondial.

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