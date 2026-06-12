Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Premieră la Mondiale! Arbitrul a aşteptat finalul reclamelor ca să fluiere reluarea meciului. Moment ilar în Mexic – Africa de Sud

Mexic - Africa de Sud, scor 2-0, a fost meciul de deschidere de la Cupa Mondială. Pauza de hidratare s-a prelungit dintr-un motiv incredibil: televiziunea americană FOX nu a terminat cu reclamele în timp util.
Marian Popovici
12.06.2026 | 08:00
Premiera la Mondiale Arbitrul a asteptat finalul reclamelor ca sa fluiere reluarea meciului Moment ilar in Mexic Africa de Sud
ULTIMA ORĂ
Premieră la Mondiale! Arbitrul a aşteptat finalul reclamelor ca să fluiere reluarea meciului. Moment ilar în Mexic - Africa de Sud. Sursa: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Mexic a învins cu 2-0 Africa de Sud şi a deschis cu o victorie Cupa Mondială, pe legendarul stadion Azteca. Arena din Ciudad de Mexico a intrat definitiv în istorie, fiind prima care găzduieşte trei meciuri de deschidere la Campionatul Mondial: 1970, 1986 şi 2026.

Reluarea meciului, întârziată din cauza faptului că televiziunea americană nu a terminat reclamele

Echipa lui Javier Aguirre a controlat meciul de la un capăt la celălalt şi a marcat prin Quinones şi Jimenez. În celălalt meci al grupei A, Coreea de Sud a întors rezultatul împotriva Cehiei şi s-a impus cu scorul de 2-1.

ADVERTISEMENT

La această ediţie, FIFA a impus ca la fiecare meci pauza de hidratare să fie luate în minutele 22-23 şi în 66-67, indiferent de temperaturi. Iar forul mondial a permis televiziunilor să aibă şi un calup de reclame, cu condiţia ca transmisia să revină cu 30 de secunde înainte de finalul acestei pauze.

Jimenez a înscris golul doi al mexicanilor în minutul 66, moment în care arbitrul a acordat şi pauza de hidratare. După un minut, sud-africanii au vrut să repună mingea în joc, dar n-au avut acordul arbitrului dintr-un moment incredibil: televiziunea FOX nu a terminat reclamele.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus...
Digi24.ro
EXCLUSIV Ciprian Ciucu: „E mica mea plăcere să spun că PSD a adus țara în situația asta. Partidul va fi din ce în ce mai irelevant”

Arbitrul a fluierat cu 40 de secunde întârziere reluarea partidei

Astfel, meciul a mai fost întârziat încă 40 de secunde până când meciul a putut să se reia, scrie The Athletic. Pe reţelele de socializare fanii se declară nemulţumiţi de faptul că fiecare repriză este întreruptă de reclame în pauza de hidratare şi iată că americanii au încălcat protocolul FIFA încă de la primul meci.

ADVERTISEMENT
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce...
Digisport.ro
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”

Wilton Sampaio a fost arbitrul meciului inaugural. Brazilianul a avut multă treabă şi a acordat trei cartonaşe roşii, cele mai multe din istorie la o confruntare din deschiderea Campionatului Mondial.

ADVERTISEMENT
  • 40 de secunde a întârziat reluarea meciului Africa de Sud – Mexic
  • 3 meciuri de deschidere de la Mondiale a găzduit stadionul Azteca
Javier Aguirre a taxat declarațiile selecționerului Africii de Sud: „Noroc că eram disperaţi,...
Fanatik
Javier Aguirre a taxat declarațiile selecționerului Africii de Sud: „Noroc că eram disperaţi, altfel le dădeam cinci, frate!” De la ce a pornit totul
Și-au pierdut vedeta! Lovitură în lotul echipei învinse de România, care va da...
Fanatik
Și-au pierdut vedeta! Lovitură în lotul echipei învinse de România, care va da piept cu Messi la Mondiale
Un fotbalist prezent la Campionatul Mondial putea reprezenta România! Soarta n-a vrut nici...
Fanatik
Un fotbalist prezent la Campionatul Mondial putea reprezenta România! Soarta n-a vrut nici să fie adversarul tricolorilor
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
'Am căzut de 3 ori cu avionul!'. Fostul jucător de la FCSB și...
iamsport.ro
'Am căzut de 3 ori cu avionul!'. Fostul jucător de la FCSB și Dinamo, amintiri tulburătoare: 'Erau milioane de rechini pe lângă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!