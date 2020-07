Premieră medicală în România: transplant de rinichi de la un bebeluș de 10 luni la un băiat de 14 ani

Un băiat de 14 ani din Bacău a primit rinichii unui bebeluș de 10 luni, aflat în moarte cerebrală. În urma operației de transplant realizate la Iași, bebelușul a devenit cel mai tânăr donator de organe din România, informează Libertatea.

Intervenția realizată la Spitalul Constantin Parhon din Iași a fost una foarte complexă cu o echipă din mai multe specializări.

”Au mai fost intervenții de la donator copil către un alt copil aflat pe lista de așteptare. Este a patra astfel de intervenție realizată la Spitalul Parhon, dar este cel mai tânăr donator întâlnit vreodată la noi. Sunt intervenții complexe”, a declarat Ionuț Nistor, purtătorul de cuvânt al spitalului.

Copilul aștepta de 7 ani un transplant de rinichi

Băiatul de 14 ani care a primit rinichii, Gabi Geosan, era de 7 ani pe lista de așteptare pentru un transplant. ”Nu pot să vă spun, când am auzit că s-au găsit rinichi, cum m-am simțit. Eram tot timpul conștientă că pentru sănătatea copilului meu trebuie să moară cineva, cu atât mai mult un bebeluș. Eram bucuroasă pentru copilul meu și în același timp necăjită că, acum, cineva plânge după un copil. Le mulțumesc din suflet că au acceptat, nu am cuvinte să le mulțumesc pentru decizia pe care au luat-o”, a spus mama sa, Sorina Geosan.

Gabi a făcut dializă de la 7 ani, trebuind să meargă de două ori pe săptămână de la Bacău la Iași. Băiatul tocmai a absolvit clasa a VIII-a și s-a înscris la liceu.

„Făceam analize de rutină înainte ca el să intre în clasa I, la școală. L-au găsit cu anemie severă, i s-a făcut o ecografie, iar la rinichi au găsit chisturi. Aici a început, a făcut dializă peritonială, după un an jumătate se afla în hemodializă (…) Vrea mereu să fie sănătos ca ceilalți copii, să meargă la școală, să nu mai piardă lecții, să fie și el un copil normal. Mereu mă întreba: «mama, eu de ce nu am fost un copil normal ca toți ceilalți?» Iar acum, după șapte ani, are această șansă”, a relatat mama băiatului.

Din cauza problemelor renale, lui Gabi îi fusese deja extirpat un rinichi și la 14 ani arată ca un copil de 7-8 ani, creșterea fiindu-i blocată. În plus, nu avea voie să bea apă suficient încât să-și potolească setea.

Visul băiatului ei este să fie fotbalist și să meargă cu bicicleta. Mai întâi însă își dorea să scape de spitale, de înțepături și de multe alte lucruri care i-au măcinat copilăria. Nu avea voie să bea câtă apă voia și nici să mănânce o felie de pepene, fără ca toți cei din jur să nu fie îngrijorați de starea sa.

Acum băiatul are șansa unei vieți normale și chiar să recupereze decalajul de creștere provocat de către boală.

„Fiind un donator foarte mic presupune niște dificultăți din punct de vedere tehnic, atât al tehnicilor vasculare, cât și urologice. Este o complexitate mare și e necesare o mare delicatețe a gesturilor chirurgicale pentru că structurile sunt foarte mici și e o dificultate mult mai mare ca la un adult. Am transplantat ambii rinichi, în bloc, tot ansamblu și există posibilitatea ca aceștia doi rinichi să asigure funcția renală și sperăm să mai crească, pentru că au potențial de creștere”, a declarat Corneliu Moroșanu, unul dintre chirurgii care a participat la transplantul de la Iași.

La Spitalul Constantin Parhon sunt în evidență alți opt copii sub 14 ani care fac dializă și sunt pe lista de așteptare pentru un transplant.