Premieră medicală la Iași! Ce s-a întâmplat cu un bebeluş născut infectat cu SARS-CoV-2

Vorbim despre un prunc născut infectat cu SARS-CoV-2 la o maternitate din Iaşi.

Cazul a reprezentat o premieră, potrivit medicilor de aici care au transmis că nu au mai întâlnit această situaţie de când îngrijesc gravide, unele din ele confirmate cu COVID-19.

Premieră medicală la un spital din Iași!

Răzvan Socolov, şeful secţiei de Obstretică Ginecologie de la Maternitatea “Elena Doamna” din Iaşi a explicat și el că a fost pentru prima dată într-un an şi jumătate când maternitatea, care este suport COVID, a avut un asemenea caz.

Din nefericire, bebeluşul născut acum două săptămâni pe cale naturală de o mamă care a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, a fost confirmat la naştere pozitiv cu .

ADVERTISEMENT

„În ziua a treia de la naştere bebeluşul a dezvoltat unele simptome minore, adică febră ușoară, rinoree, fără alte simptome.

Practic, el a primit un tratament simptomatic.

Bebelușul este foarte bine, este complet vindecat, iar testul făcut la 14 zile de la naştere a ieșit negativ”, a mai zis medicul.

ADVERTISEMENT

Șeful secţiei de Obstretică Ginecologie de la Maternitatea “Elena Doamna” din Iaşi a mai presupus că, în acest caz, ar fi fost vorba de o infecţie prenatală.

De remarcat că mama bebelușului a fost internată cu o formă moderată a și era nevaccinată.

ADVERTISEMENT

Situația nu reprezintă deloc o raritate. La maternitatea suport-COVID din Iași, peste 90% dintre gravidele internate de la apariția vaccinului nu au vrut să se imunizeze.

„Am fost curios și am întrebat, atât eu cât și colegii mei, toate gravidele cu care am intrat în contact dacă s-au vaccinat. Sub 10% dintre ele, dacă nu chiar mai puține, au făcut primele două doze, din păcate.

ADVERTISEMENT

Deși se pot vaccina, deși există recomandarea să facă asta, gravidele evită și riscă să ajungă la probleme majore de sănătate”, a precizat prof.dr. Răzvan Socolov.