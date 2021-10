Premieră mondială în medicină. După peste 100 de ani de încercări, omenirea are primul vaccin anti-malarie 

Organizația Mondială a Sănătății a aprobat, în premieră, un vaccin care poate preveni malaria. Această unealtă ar putea salva zeci sau chiar sute de mii de vieți anual, pe continentul african.

Reușita este probabil una dintre cele mai mari ale medicinei moderne, fiind rezultatul a mai bine de un secol de cercetări și încercări. Noul vaccin nu este doar primul care poate preveni malaria – este și primul vaccin creat vreodată pentru o boală declanșată de un parazit.

Malaria este o boală cunoscută încă din vechi timpuri și este una dintre cele mai letale boli infecțioase. În lipsa unui vaccin, malaria încă ucide aproximativ 500.000 de oameni în fiecare an, jumătate dintre aceștia fiind copii cu vârsta de cel mult 5 ani. Majoritatea acestor victime trăiesc în zona Africii sub- sahariene.

Noul ser este creat de GlaxoSmithKline și activează sistemul imunitar al pacientului pentru a contracara Plasmodium falciparum, , dar și cea mai răspândită din Africa.

În testele clinice, vaccinul a avut o eficacitate de aproximativ 50% împotriva formelor severe de malarie, în primul an, dar eficacitatea scade către zero până în al patrulea an.

Sute de mii de vieți ar putea fi salvate de vaccinul anti-malarie

De asemenea, testele nu au măsurat impactul vaccinului asupra prevenirii deceselor, astfel că unii experți își pun problema dacă un astfel de vaccin reprezintă o investiție potrivită în țări care se confruntă cu multe alte boli netratabile.

Totuși, formele severe de malarie reprezintă până la jumătate din decesele cauzate de această boală, acestea fiind considerate ”un indicator proximal de încredere al mortalității”, conform dr. Mary Hamel, care conduce programul OMS de implementare a vaccinului. ”Mă aștept să vedem acest impact.”

Un studiu din 2020 a estimat că, dacă vaccinul va fi administrat în țările cu cele mai mari incidențe ale malariei, ar putea preveni până la 5,4 milioane de cazuri de boală și 23.000 de decese ale copiilor de sub 5 ani, în fiecare an.

În plus, un test clinic recent al serului, combinat cu medicamente preventive administrate copiilor în timpul perioadelor cu transmitere ridicată, a relevat că această abordare dublă este mult mai eficientă pentru a preveni formele grave ale bolii, spitalizarea și decesul.

”A avea un vaccin anti-malarie sigur, relativ eficace și pregătit pentru distribuție reprezintă un eveniment istoric”, afirmă dr. Pedro Alonso, directorul programului global privind malaria al OMS.

Paraziții sunt mult mai complecși decât virusurile sau bacteriile, iar , mai spune Alonso, care adaugă că ”este un salt uriaș din punct de vedere științific să avem un vaccin de primă generație împotriva unui parazit uman.”

Malaria poate lovi chiar și de 6 ori pe ani

Parazitul care cauzează malaria este unul foarte periculos, deoarece poate îmbolnăvi o persoană în repetate rânduri. În zonele Africii sub-sahariene, chiar și unde majoritatea oamenilor dorm în paturi acoperite cu plase tratate cu insecticid, copiii suferă de malarie de aproximativ 6 ori pe an.

Chiar și dacă boala nu este fatală, atacurile repetate ale parazitului asupra pacienților îi poate lăsa vulnerabili în fața altor boli, sistemul imun fiindu-le permanent afectat.

Cercetările în domeniul malariei constă într-o listă imensă de vaccinuri care n-au trecut de faza testelor clinice. Paturile cu plase, cea mai răspândită metodă de prevenție, reduc decesele în rândul copiilor de sub 5 ani cu doar 20%.

Noul vaccin, chiar și cu eficacitate modestă, este cea mai bună armă din ultimele decenii pe care omenirea o are în fața acestui parazit.

”Progresul împotriva malariei a cam încetinit în ultimii 5-6 ani, mai ales în zonele cele mai afectate din lume”, spune Ashley Birkett, care conduce programele privitoare la malarie ale PATH, o organizație nonprofit.

Noul vaccin ”are potențialul de a schimba foarte foarte multe lucruri”, spune dr. Birkett.

Serul de la GlaxoSmithKline este denumit Mosquirix și este administrat în trei doze, o a patra doză fiind oferită la aproximativ un an și jumătate după prima serie. După testele clinice, vaccinul a fost administrat în Kenya, Malawi și Ghana, unde a fost încorporat în programele de imunizare de rutină.

Peste 2,3 milioane de doze au fost administrate în aceste trei țări, de acestea beneficiind mai bine de 800.000 de copii. Astfel, procentajul copiilor care sunt protejați în vreun fel împotriva malariei a crescut de la sub 70% la peste 90%.

”Abilitatea de a reduce inegalitățile în ceea ce privește accesul la măsuri de prevenție ale malariei este importantă”, spune dr. Hamel, care consideră că ”e impresionant să vedem că acesta poate ajunge la copii care nu sunt protejați în vreun fel.”

A durat ani de zile pentru a crea un sistem eficient de distribuție a paturilor cu plase trate cu insecticid. În paralel, introducerea Mosquirix în îl fac foarte ușor de distribuit, chiar și în vremea pandemiei.

”Nu va trebui să mai petrecem încă un deceniu pentru a găsi un mod de a aduce acest vaccin la copiii care au nevoie de el”, mai spune dr. Hamel.

În urmă cu câteva zile, un grup de experți independenți în malarie, în epidemiologie pediatrică și în statistici, dar și grupul de consultanți pentru vaccin al OMS s-au reunit pentru a analiza datele programelor pilot și au înaintat o recomandare formală către dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general al Organizației Mondiale a Sănătății.

Mingea ajunge acum în terenul celor de la Gavi, alianța globală pentru vaccinuri, care va determina dacă serul este o investiție care merită. Dacă și Gavi aprobă folosirea vaccinului (ceea ce nu este o garanție, deoarece serul nu are o eficacitate sporită și mai există și alte priorități), atunci alianța va cumpăra vaccinul în numele țărilor care îl solicită, iar acest proces ar urma să dureze aproximativ un an.

Din păcate, pandemia de Covid-19 ar putea pune piedici în ceea ce privește progresele viitoare ale parcursului acestui vaccin.

”Va trebui să observăm cum se desfășoară pandemia în 2022 pentru a vedea când vor putea statele să revină la celelalte priorități pe care le aveau”, spune Deepali Patel, care conduce programele de vaccinare anti-malarie ale Gavi, relatează .