Premieră negativă pentru Dan Șucu la Genoa! Transferuri low-cost și profit uriaș obținut din vânzările de jucători

Dan Șucu visează să facă din Genoa o forță în fotbalul din Italia, însă nu a cheltuit niciun ban în perioada de transferuri din această vară.
03.09.2025 | 12:46
Premiera negativa pentru Dan Sucu la Genoa Transferuri lowcost si profit urias obtinut din vanzarile de jucatori
Dan Șucu, transferuri fără bani la Genoa în această vară. Sursă foto: @GenoaCFC

Acționarul majoritar a lucrat foarte mult pe partea de management și a adus un nou sponsor. Dar rămâne de văzut cum se va descurca Genoa în plan sportiv, mai ales că toate transferurile s-au făcut fără bani.

Dan Șucu nu a dat niciun ban pe transferurile de la Genoa

Italienii au făcut o amplă analiză a perioadei de mercato recent încheiate și au constatat că Genoa este singurul club din Serie A care nu a cheltuit niciun ban pentru transferurile realizate în această vară.

Conform pianetagenoa1893.net, care citează cotidianul Corriere dello Sport, jucătorii transferați la formația pregătită de Patrick Vieira sunt veniți ori liber de contrat, așa cum este și cazul internaționalului român Nicolae Stanciu, ori împrumut de la alte cluburi.

”Genoa este singura echipă care nu a cheltuit niciun euro pentru întărirea lotului. De asemenea, gruparea ‘rossoblu’, la fel ca Parma, nu a făcut nicio achiziție de jucători italieni și nici de la cluburi din Serie A”, a notat sursa citată.

Genoa stă bine la capitolul vânzări de jucători

În schimb, Genoa a încasat suma de 52 de milioane de euro din vânzarea de jucători. Aproape întreaga sumă obținută în vară vine din cedarea unor fotbaliști la alte echipe italiene și doar 1% din străinătate.

Pe lângă aducerea lui Stanciu, cele mai importante mutări realizate de gruparea patronată de Dan Șucu sunt sosirile sub formă de împrumut ale jucătorilor Valentin Carboni de la Inter, Lorenzo Colombo de la AC Milan, Albert Gronbaek și Leo Ostigard, ambii de la Rennes.

La capitolul plecări, Genoa a obținute sume importante pentru trei jucători, Koni De Winter (AC Milan, 20 de milioane de euro), Honest Ahanor (Atalanta, 17 milioane) și Albert Gudmundsson (Fiorentina, 13 milioane).

