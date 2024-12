Premieră pentru Dennis Man! Internaționalul român, față în față cu cea mai mare cotă de piață a carierei

Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat miercuri cotele fotbaliștilor din Serie A, iar Dennis Man a înregistrat un nou progres după evoluțiile pozitive de la Parma și echipa națională.

Dennis Man, cotat la 17 milioane de euro

Cotat până acum la 15 milioane de euro, fotbalistul de la Parma valorează începând de miercuri 17 milioane, fiind pe locul 2 ca preţ între jucătorii români, după Radu Drăguşin (25 de milioane).

Man este și al doilea cel mai valoros fotbalist din lotul Parmei, în urma francezului Ange-Yoan Bonny, care a înregistrat o creștere și mai importantă miercuri, de la 15 la 20 de milioane. Celălalt internațional român care evoluează sub comanda lui Fabio Pecchia, Valentin Mihăilă, valorează în acest moment 3 milioane de euro, fiind într-o ușoară creștere față de precedenta actualizare (2,8 milioane).

Dennis Man, an excelent la Parma și echipa națională

După un sezon fantastic în divizia secundă italiană, Dennis Man a revenit în Serie A alături de Parma în acest an. Atacantul lateral a fost titular incontestabil în prima parte a sezonului și a înscris de patru ori până acum în campionat, oferind și trei pase decisive.

Man a ieșit în evidență și în tricoul echipei naționale, pentru care a marcat de trei ori în 13 partide. Fotbalistul care a evoluat în România pentru UTA și FCSB a jucat în toate cele patru partide ale „tricolorilor” de la EURO 2024 și a oferit două pase decisive în victoria istorică împotriva Ucrainei, scor 3-0.

Pentru realizările din acest an, la SUPER GALA FANATIK 2024.

Prezent la eveniment pentru a-și ridica premiul, fotbalistul de 26 de ani a vorbit despre momentele importante din 2024.

„Aș vrea să încep prin a mulțumi celor care m-au votat, colegilor de la echipa națională, de la Parma, antrenorilor pe care i-am avut până acum și nu în ultimul rând familiei, care este mereu alături de mine.

Anul 2024 cred că a fost un an bun, am avut șansa de a participa cu echipa națională la un Campionat European și am reușit promovarea cu Parma în Serie A. Cu siguranță acest trofeu mă motivează să arăt pe viitor, prin evoluțiile mele, că sunt demn de acest premiu” a transmis Dennis Man.

Jucătorul Parmei a primit și din partea FRF .