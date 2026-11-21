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FCU Craiova și-a reluat activitatea în vară și s-a înscris la Liga 4. Pretențiile nu sunt foarte mari, deoarece Adrian Mititelu a decis să mizeze pe jucători foarte tineri. Rezultatele sunt modeste, dar oltenii și-au trecut în cont a doua victorie a sezonului.

Adrian Mititelu jubilează după încă un succes reușit de FCU Craiova

În etapa cu numărul 12 din Liga 4 Dolj, FCU Craiova a jucat pe terenul echipei Progresul Băilești și a dat marea lovitură. Formația patronată de Mititelu s-a impus cu 1-0 printr-un gol marcat în startul reprizei secunde.

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Este o premieră pentru trupa din Bănie, care a obținut astfel primul succes în deplasare în actualul sezon. Altfel, în alte partide, ”alb-albaștrii” au suferit și a ajuns la 33 de goluri încasate în 11 meciuri.

Cu această a doua victorie din stagiune, FCU Craiova a înregistrat o urcare de trei poziții în clasamentul din Liga 4 Dolj. Formația din Bănie ocupă în prezent locul 11, cu 8 puncte acumulate după două victorii, două remize și șapte înfrângeri.

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Adrian Mititelu, dezvăluiri despre situația de la FCU Craiova

În momentul în care a decis să înscrie echipa în Liga 4, Adrian Mititelu a mărturisit că nu are așteptări pe plan sportiv și a precizat că . Patronul FCU Craiova a explicat că i s-au pus numeroase piedici și a susținut că activitatea sa și a entităților pe care le administrează este blocată de mult timp și majoritatea acestora au ajuns în pragul insolvenței.

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În ciuda tuturor acestor probleme, Mititelu le-a promis puținilor suporteri care au rămas alături de FCU Craiova că va readuce echipa în prim-planul fotbalului românesc, însă nu a putut să dea un termen în care se va întâmpla acest lucru.