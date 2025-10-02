Sport

Premieră pentru Peluza Nord FCSB! O nouă grupare de ultrași și-a făcut apariția la meciul cu Young Boys. Video

Suporterii FCSB, prezenți în număr foarte mare la partida cu Young Boys, din grupa principală a Europa League, s-au prezentat la cel mai înalt nivel și au venit și cu o surpriză.
Bogdan Ciutacu
02.10.2025 | 20:23
Premiera pentru Peluza Nord FCSB O noua grupare de ultrasi sia facut aparitia la meciul cu Young Boys Video
ULTIMA ORĂ
4 poze
Vezi galeria
Un nou grup de ultrași în Peluza Nord FCSB

Confruntarea din Europa League, dintre FCSB și Young Boys, a avut parte de un eveniment neașteptat din partea suporterilor campioanei României.

ADVERTISEMENT

Peluza Nord FCSB, scenografie specială la partida cu Young Boys

Concret, în Peluza Nord a fost lansat un nou grup de ultrași – ‘Comitatus’ – iar aceștia au luat loc la inelul 2, unde au avut și o mică scenografie prin care și-au anunțat apariția. Reporterii FANATIK au surprins momentul, după cum se poate vedea în fotografiile de mai jos. Numele grupului provine din latină și cinstește memoria unei unități militare antice, mai precis o subdiviziune a legiunii romane.

Suporterii FCSB-ului la partida cu Young Boys
Un nou grup de ultrași în Peluza Nord FCSB

Printre grupurile importante care se află acum în Peluza Nord a celor de la FCSB se numără Skins Berceni – al cărui lider este Gheorghe Mustață – dar și Insurgenții. Acestea două sunt cele mai vechi și respectate brigăzi dintre cele care au venit alături de FCSB și nu s-au dus la Steaua, în Liga 2.

ADVERTISEMENT

De unde a urmărit Peluza Nord FCSB meciul cu Young Boys. Premieră absolută

De când au revenit la meciuri, alături de FCSB, cei din Peluza Nord au stat în Peluza Sud, pe Arena Națională, cea care este înspre Bulevardul Basarabia. Totuși, la partida cu Young Boys au stabilit o premieră în ceea ce privește meciurile de pe teren propriu.

Ultrașii au luat loc în Peluza Nord, cea dinspre Pierre de Coubertin, decizie pe care au luat-o fiind obligați de decizia dată de UEFA. Forul continental a închis Peluza Sud din cauza scandărilor rasiste venite la meciul din play-off, cu Aberdeen. De asemenea, au existat și amenzi mari venite din partea celor de la UEFA. Gigi Becali și cei de la FCSB au fost obligați să plătească 44.000 de euro din cauza neregulilor de la confruntarea cu scoțienii.

ADVERTISEMENT
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o...
Digi24.ro
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”

Un nou grup de ultrași în Peluza Nord FCSB”

„Nu mai joc!” Malcom Edjouma a ieşit accidentat după 10 minute în FCSB...
Fanatik
„Nu mai joc!” Malcom Edjouma a ieşit accidentat după 10 minute în FCSB – Young Boys. Scorul a fost deschis imediat
LIVE Rezultate Conference League, etapa 1. Andrei Rațiu și Vladislav Blănuță, rezerve în...
Fanatik
LIVE Rezultate Conference League, etapa 1. Andrei Rațiu și Vladislav Blănuță, rezerve în primele meciuri ale zilei. Acum se joacă 9 partide
Culisele numirii lui Ovidiu Mihăilă la naţionala României! Pe ce perioadă a semnat...
Fanatik
Culisele numirii lui Ovidiu Mihăilă la naţionala României! Pe ce perioadă a semnat selecţionerul şi ce acuzaţii au fost aduse conducerii FRH
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își...
iamsport.ro
Talentatul fotbalist înjunghiat de 7 ori de interlopul Fane Căpățână, nevoit să își abandoneze cariera: 'Era de o calitate rar întâlnită, nu am văzut în viața mea așa ceva'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!