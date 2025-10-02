Premieră pentru Peluza Nord FCSB! O nouă grupare de ultrași și-a făcut apariția la meciul cu Young Boys. Video

, , a avut parte de un eveniment neașteptat din partea suporterilor campioanei României.

Peluza Nord FCSB, scenografie specială la partida cu Young Boys

Concret, în Peluza Nord a fost lansat un nou grup de ultrași – ‘Comitatus’ – iar aceștia au luat loc la inelul 2, unde au avut și o mică scenografie prin care și-au anunțat apariția. Reporterii FANATIK au surprins momentul, după cum se poate vedea în fotografiile de mai jos. Numele grupului provine din latină și cinstește memoria unei unități militare antice, mai precis o subdiviziune a legiunii romane.

Printre grupurile importante care se află acum în Peluza Nord a celor de la FCSB se numără Skins Berceni – al cărui lider este Gheorghe Mustață – dar și Insurgenții. Acestea două sunt cele mai vechi și respectate brigăzi dintre cele care au venit alături de FCSB și nu s-au dus la Steaua, în Liga 2.

De unde a urmărit Peluza Nord FCSB meciul cu Young Boys. Premieră absolută

De când au revenit la meciuri, alături de FCSB, cei din Peluza Nord au stat în Peluza Sud, pe Arena Națională, cea care este înspre Bulevardul Basarabia. Totuși, la partida cu Young Boys au stabilit o premieră în ceea ce privește meciurile de pe teren propriu.

Ultrașii au luat loc în Peluza Nord, cea dinspre Pierre de Coubertin, decizie pe care au luat-o fiind obligați de decizia dată de UEFA. Forul continental a închis Peluza Sud din cauza scandărilor rasiste venite la meciul din play-off, cu Aberdeen. De asemenea, au existat și amenzi mari venite din partea celor de la UEFA. Gigi Becali și cei de la FCSB au fost obligați să plătească 44.000 de euro din cauza neregulilor de la confruntarea cu scoțienii.

