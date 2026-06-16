Premieră ”vestimentară” la Cupa Mondială 2026. Ce se va întâmpla cu marile staruri Messi, Ronaldo, Modric sau Neuer

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Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic și Canada a adus deja o mulțime de premiere. În primul rând, știm deja că e primul turneu global de fotbal cu 48 de echipe la startul său și cu un număr uriaș de meciuri: 104. Apoi, competiția este găzduită în premieră de trei țări. FIFA nu se oprește cu noutățile. Forul mondial a lansat și o premieră ”vestimentară”.

Ce inserție specială pe tricou vor avea toți jucătorii de la Cupa Mondială 2026. Premieră din partea FIFA

FIFA nu se oprește din modificările pe care le-a pregătit pentru Cupa Mondială 2026. În afară de cele organizatorice deja cunoscute, forul mondial a impus și o schimbare de ordin vestimentar. Mai exact, pentru acest turneu final, FIFA a introdus o gamă completă de patch-uri (ecusoane) concepute atât pentru cele 48 de echipe naționale participante, cât și pentru un grup select de jucători de elită.

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Aceste inserții au mai multe niveluri. Primul nivel este ”patch-ul tradițional” al turneului. Mai exact, emblema Trofeului FIFA World Cup plasată deasupra logo-ului oficial al Cupei Mondiale 2026, însoțită de cuvintele ”World Cup 2026”. Acest simbol a fost produs în patru variante de culori diferite.

Astfel, cele șapte națiuni (Brazilia, Germania, Argentina, Franța, Uruguay, Anglia și Spania) poartă o versiune cu litere albe pe fundal auriu sau litere aurii pe fundal alb. Toate celelalte 41 de echipe naționale poartă variante cu litere albe pe fundal negru sau litere negre pe fundal alb.

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𝐋𝐄𝐆𝐀𝐂𝐘 🏆FIFAワールドカップ2026™

⚔グループステージ第1節

🗓6.15(月) ⌚️5:00(🇯🇵)

🆚オランダ代表🇳🇱

🏟Dallas Stadium(アメリカ)

📺NHK総合

📱DAZN — サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue)

O altă inserție comună pentru toate națiunile participante este atribuită în funcție de etapa turneului. FIFA a creat un patch dedicat pentru fiecare dintre cele trei meciuri din faza grupelor, pentru cele cinci runde eliminatorii, șaisprezecimi, optimi, sferturi de finală, semifinale și finală. Aceste patch-uri celebrează inițiativele caritabile ale FIFA, și anume ”Unite for Peace” (Uniți pentru Pace) și ”Unite for Education” (Uniți pentru Educație). Ele se poartă pe mâneca stângă.

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Messi, Ronaldo, Neuer, Modric și Nagatomo, singurii care vor avea Legacy Patch pe mânecă

FIFA a creat, de asemenea, o serie de patch-uri individuale, dedicate jucătorilor care au reușit performanțe de excepție. Prima categorie onorează istoria Cupei Mondiale FIFA și este exclusivă. Ea poate fi purtată doar de jucătorii care au câștigat: Golden Boot (Gheata de Aur) – cel mai bun marcator al turneului, Golden Ball (Balonul de Aur) – cel mai bun jucător al competiției și Golden Glove (Mănușa de Aur) – cel mai bun portar.

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Primul jucător care a apărut pe teren cu o astfel de inserție a fost Manuel Neuer (Germania) cel care a câștigat în trecut Mănușa de Aur. Vor mai urma aici: Emiliano Martinez (Argentina) și Thibaut Courtois (Belgia). La capitolul Golden Boot (Gheata de Aur) vor fi , James Rodriguez.

🇩🇪🐐 Manuel Neuer foi o 1º jogador a usar o patch especial Legacy, dado aos jogadores com 5 ou mais Copas do Mundo disputadas. Sábado, contra a Costa do Marfim, o GOATkeeper entra em campo novamente. — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra)

Există și un ”Patch Debut”. El este purtat de toți jucătorii care participă la prima lor Cupă Mondială. Acesta a fost văzut deja pe mâna starului Spaniei și al Barcelonei, Lamine Yamal. Cel mai onorant simbol este ”Legacy Patch”. Vorbim de o inserție care celebrează prezența unor jucători la 5 sau mai multe turnee finale ale Campionatelor Mondiale. Aici se ”califică” Luka Modric (Croația), Yuto Nagatomo (Japonia), Manuel Neuer (Germania), Cristiano Ronaldo (Portugalia) și Lionel Messi (Argenita).