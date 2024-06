Premierul Bavariei, invitat de Ciolacu la castelul lui Dracula. „Indiferent cât de mult usturoi vom mânca să nu mergem într-o noapte cu lună plină, ci cu lună normală”

Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, marți, la Munchen, de șeful guvernului Barviei, Markus Soder, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de cooperare instituționalizată dintre România și landul german. Subliniind relațiile bilaterale excelente, Ciolacu l-a invitat pe Soder să vină în România și să viziteze Delta Dunării și Castelul Bran. „Indiferent de cât de mult usturoi vom mânca să nu mergem într-o noapte cu lună plină, ci într-o noapte cu lună normală”, a spus Marcel Ciolacu.

25 de ani de relații de cooperare România-Bavaria

Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, marți, la Munchen, de primul ministrul al Statului Liber Bavaria, la Cancelaria de Stat, în contextul vizitei oficiale pe care Ciolacu o face în Germania. După o ședință comună de guvern, Marcel Ciolacu a subliniat împlinirea a 25 de ani de relații de cooperare între România și Bavaria, spunând că prezența lui la Munchen urmează vizitei făcute de Markus Soder la București, anul trecut, când au fost impulsionate lucrările Comisiei mixte guvernamentale România-Bavaria.

Stoparea ascensiunii partidelor extremiste

„Împreună cu miniștri români și deputatul minorității germane, am luat parte la prima ședință comună de guvern dintre România și Bavaria, în care am abordat o gamă largă de subiecte, de la dosare de politică externă și europeană, la agenda de securitate, cooperare economică, cooperare pe linie de afaceri interne, afaceri sociale și muncă. Am discutat despre situația de după alegerile europene, avem un punct comun – atât Germania, cât și România au reușit să stopeze ascensiunea partidelor extremiste la un scor în jurul a 15%. L-am felicitat pe domnul prim-ministru pentru rezultatele obținute și am reafirmat necesitatea cooperării în continuare a tuturor forțelor pro-europene în interesul cetățenilor noștri și pentru consolidarea Uniunii Europene”, a declarat Marcel Ciolacu.

Extinderea UE și sprijin pentru Ucraina

Premierul a mai anunțat că discuțiile bilaterale au atins și tema extinderii UE, reiterând sprijinul celor două țări pentru partenerii din Balcanii de Vest și din Republica Moldova, dar și din , „pe baza meritelor proprii ale candidaților în procesele de reformă”. „Am exprimat, totodată, aprecierea României pentru eforturile susținute ale autorităților de la Chișinău de a implementa reformele necesare și am subliniat faptul că vom continua să sprijinim ferm și cuprinzător Republica Moldova în vederea avansării sale pe calea integrării europene”, a declarat Ciolacu.

Schengen deplin pentru România

Premierul român a spus că a discutat cu omologul său bavarez și despre finalizarea aderării depline a României la Spațiul , când se vor elimia controalele și la frontierele terestre. „Vă mulțumesc, domnule Prim-ministru, pentru sprijinul constant, atât al dumneavoastră personal, cât și al Bavariei și al Germaniei, pentru acest deziderat al României. Ne bazăm în continuare pe susținerea dumneavoastră”, a spus Marcel Ciolacu.

Discuțiile bilaterale au inclus și securitatea din regiunea Mării Negre, în condițiile escaladării agresiunii Rusiei în Ucraina în ultimele luni, „care afectează inclusiv securitatea euroatlantică”. „Am reafirmat solidaritatea României cu Ucraina și poporul ucrainean în fața războiului ilegal și nejustificat al Rusiei și am reiterat angajamentul României de sprijin multidimensional pentru Ucraina și cooperarea strânsă cu Germania în acest sens. Am avut, totodată, un schimb de opinii cu privire la reconstrucția Ucrainei și am reconfirmat intenția României de a contribui activ la acest proces, aspect reliefat și în cadrul Conferinței privind reconstrucția Ucrainei, care a avut loc în urmă cu o săptămână, la Berlin”, a arătat Marcel Ciolacu.

Românii, cea mai mare comunitate străină din land

Marcel Ciolacu și Markus Soder au discutat și despre comunitatea de români din Bavaria, cea mai mare comunitate străină din land, dar și despre „etnicii germani originari din România, care asigură o legătură solidă între România și Bavaria”.

„Românii reprezintă cea mai numeroasă comunitate străină din Bavaria, respectată pentru modul în care a reușit să se integreze și să se implice în viața socială, economică și culturală a întregului land. I-am mulțumit, în acest context, domnului Prim-ministru Markus Soder pentru sprijinul oferit de guvernul său comunității de români, în procesul de integrare în societatea bavareză și pe piața muncii. Am abordat și importanța păstrării elementelor identitare de limbă, cultură și spiritualitate românească, îndeosebi pentru tinerii români. Guvernul României sprijină derularea cursurilor de limbă română pentru tinerii români din diaspora și avem încrederea ca, foarte curând, acestea să se desfășoare și în landul Bavaria”, a declarat Marcel Ciolacu.

Creșterea schimburilor comerciale

Din punct de vedere economic, a subliniat premierul României, Bavaria este landul german care investește cel mai mult în țara noastră și este și cel mai important partener comercial, cu un volum al schimburilor de 8,3 miliarde de euro, la sfârșitul anului trecut.

„Observăm o creștere constantă, iar potențialul rămâne foarte ridicat. Vrem ca marile companii cu sediul în Bavaria, din domeniul industriei auto, al ingineriei și al industriei aerospațiale să investească în România – avem unul dintre cele mai mari ritmuri de creștere din Europa. Mă bucură faptul că miniștrii economiei român și bavarez au semnat astăzi un Memorandum de Înțelegere pentru promovarea spiritului antreprenorial și în sprijinul IMM-urilor, menit să aducă și mai mult dinamism cooperării noastre bilaterale”, a precizat Marcel Ciolacu.

Usturoi la castelul lui Dracula

Subliniind continuarea consolidării relațiilor bilaterale și asigurarea ritmului unui dialog între cele două guverne, Marcel Ciolacu l-a felicitat pe Markus Soder pentru implicarea în aceste acțiuni și l-a invitat să vină cât de curând în România. „Aș dori să vă invit, cât mai curând la București, să avem un forum economic și să vizitați Delta Dunării și castelul lui Dracula. Eu îmi mențin părerea ca indiferent de cât de mult usturoi vom mânca să nu mergem într-o noapte cu lună plină, ci într-o noapte cu lună normală”, a încheiat Marcel Ciolacu.