Premierul Ciolacu caută soluții pentru bucureșteni: îi aduce la Guvern pe Nicușor Dan și Sebastian Burduja pentru a rezolva criza apei calde din Capitală

Conform anunțului oficial al PSD, șeful Executivului va media colaborarea dintre Sebastian Burduja, ministrul liberal al energiei și Nicușor Dan, edilul Capitalei, pentru a rezolva problema apei calde din București.

Sebastian Burduja dă vina pe Nicușor Dan, Ciolacu îi cheamă pe amândoi la discuții pentru a găsi o soluție

Până acum, cei doi politicieni (Nicușor Dan și Sebastian Burduja) au și-au pasat responsabilitatea de la unul la altul. Cert e că mii de blocuri au rămas fără apă caldă după o oprire forțată a CET Progresu marți, 27 august.

ADVERTISEMENT

după ce ELCEN a anunțat oprirea forțată a CET Progresul, marți, la ora 14:20, din cauza unei avarii majore la sistemul de termoficare. ELCEN aparține Ministerului Energiei, în timp ce Termoenergetica aparține Primăriei Capitalei, iar cele două își pasează acum răspunderea.

Premierul Ciolacu a avut o prima discuție telefonică cu edilul Capitalei, convenind o serie de întâlniri în perioada următoare între șeful Executivului, Nicușor Dan și Ministrul Energiei pentru a veni cu soluții pentru bucureșteni. Așadar, Marcel Ciolacu vrea să medieze conflictul dintre Burduja și Nicușor Dan, dând dovadă că este politicianul cel mai experimentat în această chestiune.

ADVERTISEMENT

cu rețeaua de termoficare: jumătate din oraș nu are apă caldă. Astăzi de dimineață am vorbit cu domnul primar general al Capitalei, Nicușor Dan, și am convenit ca împreună și cu ministrul energiei în perioada următoare să avem întâlniri și să găsim soluțiile cele mai bune pentru a debloca acest lucru”, a explicat Marcel Ciolacu.

Premierul Ciolacu a declarat la Congresul PSD faptul că își dorește să colaboreze cu oponenții politici, atât timp cât obiectivul este bunăstarea cetățenilor. ”Astfel că actul administrativ de calitate și soluțiile pentru cetățeni să primeze în fața culorii politice și a intereselor electorale. Este de apreciat pasul făcut de Premier, dat fiind faptul că Primarul General nu a fost deschis colaborării în trecut”, se arată în comunicatul PSD.

ADVERTISEMENT

“Cred cu tărie, când este vorba de viața oamenilor, trebuie să colaborăm și nu contează culoarea politică, iar pasarea răspunderii de la unul la altul nu cred că este o soluție”, a explicat premierul Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern.

Burduja și Dan își aruncă vina de la unul la altul

ELCEN, aflat în subordinea Ministerului Energiei, a adus și câteva precizări în urma avariei de marți, sugerând că avaria cade în responsabilitatea Primăriei Generale, prin Compania Municipală Termoenergetica. Aceștia din urmă sunt cei responsabili de distribuția apei calde către consumatori, în timp ce ELCEN doar furnizează agentul termic în CET-urile din Capitală.

ADVERTISEMENT

”Consumatorii din București nu sunt racordați la CET Progresu (ELCEN). Aceștia au o relație contractuala exclusiv cu Termoenergetica. ELCEN produce si livrează agent termic pana la limita (gardul) celor 4 CET-uri pe care le deține. Termoenergetica preia agentul termic de la ELCEN și îl furnizează sub forma de apă caldă menajeră la consumatori.

Avaria s-a produs în rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica București. Nu exista nicio avarie la CET Progresu, aparținând ELCEN. Responsabilitatea privind sistarea apei calde în mai multe zone din București ca urmare a producerii avariei intră exclusiv în sarcina Termoenergetica. Oprirea forțată a CET Progresu este o consecință a incapacității tehnice a Termoenergetica de a asigura parametrii minimi necesari funcționarii corespunzătoare a centralei termoelectrice Progresu”, anunța serviciul de comunicare al ELCEN într-un comunicat de presă.

Material susținut de PSD