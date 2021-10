Premierul desemnat Nicolae Ciucă l-a sunat pe Dacian Cioloş. Discuția nu ar fi vizat cooptarea USR în Guvern

Nicolae Ciucă l-a contactat pe liderul USR, Dacian Cioloș, pentru a stabili o întrevedere săptămâna viitoare. În cadrul acesteia premierul desemnat i-ar putea prezenta programul său de guvernare.

Potrivit unor surse politice , Nicolae Ciucă nu ar fi abordat în discuția cu Dacian Cioloș subiectul unei posibile colaborări cu USR în formarea noului Executiv. Asta în condițiile în care a rămas bătut în cuie că liberalii vor merge în plenul reunit al Parlamentului, pentru a primi votul de învestitură, cu

Nicolae Ciucă, posibilă întâlnire cu PSD în weekend

Aceeași sursă menționată anterior precizează că premierul nominalizat nu a avut încă o discuție cu președintele PSD, Marcel Ciolacu. Cei doi s-ar putea vedea astăzi (vineri-n.r) sau în celelalte zile ale weekend-ului, mai ales că Florin Cîţu, liderul PNL, a anunţat că noul cabinet de miniștri va fi trimis luni la Parlament.

Marcel Ciolacu a anunțat, de altfel, joi, după ce s-au terminat în vederea propunerii unui nou premier (după ce Guvernul Dacian Cioloș a fost respins-n.r), că PSD va discta cu Nicolae Ciucă, dar doar la sediul formațiunii politice.

”Am luat decizia să ne vedem cu premierul desemnat. E şi normal să ne vedem cu premierul desmenat, e un moment destul de dificil prin care trece România.

Cum este corect, ne vedem la sediul PSD”, a anunțat Marcel Ciolacu într-o declarație de presă după consultările cu Klaus Iohannis.

Liderul PSD a amintit și de faptul că PNL are stabilită o decizie prin care nu se vede să negocieze cu PSD. ”Dacă vor lua altă decizie în forurile PNL”, a mai comentat Marcel Ciolacu.

Kelemen Hunor, întrevedere cu Nicolae Ciucă și Florin Cîțu

Între timp, vineri a avut loc o întâlnire, la sediul PNL, a președintelui UDMR, Kelemen Hunor, cu premierul desemnat Nicolae Ciucă, dar și liderul liberalilor Florin Cîţu, pentru a discuta despre formarea Guvernului.

”Nu am discutat de structură și de portofolii. Am discutat dacă putem continua guvernarea și răspunsul a fost da. Am discutat despre programul de guvernare și am dat în lucru la colegii noștri să completeze actualul program.

Mâine, echipele se vor întâlni și vom finaliza programul de guvernare. Despre structura guvernului discutăm după ce programul este gata. Astăzi, degeaba ne întrebați, că vom spune că mai vorbim”, a declarat Kelemen Hunor, la ieșirea din sediul PNL.

Florin Cîțu: ”Votul de învestitură va avea loc joi”

Florin Cîțu a anunțat că joi va avea loc acordarea votului de încredere pentru formarea Guvernului minoritar PNL-UDMR.

”Calendarul, mâine program de guvernare si după portofolii. Miercuri, comisiile și votul joi.

Sunt șase ministere, vom vedea cum le împărțim. Criza energetică și criza sanitară sunt priorități pe termen scurt”, a declarat și președintele PNL, Florin Cîțu.

Toate acestea au loc în contextul în care, joi, premierul Klaus Iohannis l-a desemnat pe Nicolae Ciucă premier al României. Nicolae Ciucă a fost propunerea PNL către șeful statului. Este a doua nominalizare a lui Klaus Iohannis după ce Guvernul Dacian Cioloș nu a primit voturile necesare pentru a fi învestit.