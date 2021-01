Premierul Florin Cîțu, la Institutul „Matei Balș”: „Vinovații vor suporta consecințele, indiferent de funcție”

Primul-ministru Florin Cîțu a mers, sâmbătă, la Institutul „Matei Balș” pentru a vedea la fața locului care au fost efectele incendiului și să se asigure că anchetatorii dispun de toate resursele necesare stabilirii cât mai rapide a circumstanțelor în care a avut loc tragedia.

Florin Cîțu a dat asigurări, într-o postare pe Facebook, că cei vinovați vor fi trași la răspundere, indiferent de funcțiile pe care le au.

„Astăzi am fost să văd ce s-a întâmplat la Institutul Matei Balș. Am mers pentru a mă asigura că nu le lipsește nimic celor care cercetează cauza incendiului și că nu va exista pauză în această anchetă. Avem nevoie de adevăr cât mai repede. Am discutat cu managerul institutului, Maria Nițescu, și cu doctorul Apostolescu, care a fost de gardă în noaptea incendiului”, a scris șeful Guvernului.

Florin Cîțu: „Expresia ‘merge și așa’ trebuie să dispară”

El a apreciat că este nevoie de criterii de performanță în instituțiile statului, inclusiv în cele din sistemul sanitar.

„Mai sunt foarte multe lucruri de făcut în spitalele noastre. Iar pentru mine este foarte clar că expresia “merge și așa” trebuie să dispară din mentalitatea care se reflectă în modul de lucru din instituțiile statului. Este nevoie de criterii de performanță urgent și le voi introduce. Salariile mari din sectorul public, comparativ cu sectorul privat, trebuie justificate de un mod de lucru profesionist. Indiferent de domeniul de activitate”, a afirmat Florin Cîțu.

„Și vă promit: vinovații vor suporta consecințele, indiferent de funcția pe care o au. Nimeni nu este mai presus de lege, iar în mandatul meu se va și materializa acest principiu”, a conchis premierul.

Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei 05.00 la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Incendiul s-a soldat cu cinci morți, o a șasea victimă decedând astăzi.

După incendiu au fost transferați către alte unități sanitare un număr de 53 de pacienți, din cei 102 pacienți aflați în saloanele din pavilionul 5 al Institutului „Matei Balș”.

Imediat a fost deschisă o anchetă penală pentru identificarea cauzelor incendiului. Procurorul Alexandru Anghel de la Tribunalul București a precizat că au avut loc două explozii, cel mai probabil ale unor tuburi de oxigen, imediat după declanșarea focului.

