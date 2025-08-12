Premierul Ilie Bolojan, în fața judecătorilor. Scandalul denigrării magistraților continuă

Nu mai puțin de patru asociații îl cheamă „de urgență” pe premierul Ilie Bolojan să dea explicații în fața judecătorilor în ceea ce privește scandalul statutului special al magistraților.

Premierul Ilie Bolojan, chemat în fața judecătorilor

Magistrații îl cheamă în cel mai scurt timp pe premierul Bolojan să discute despre a „campaniei susținute de subminare a profesiei de magistrat” din ultimii ani. Asociațiile magistraților urmăresc scoaterea în evidență a importanței participării procurorilor și judecătorilor la dezbaterile privind modificările aduse statutului special al magistraților.

„Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) și Asociația Procurorilor din România (APR) au solicitat luni o întrevedere de urgență prim-ministrului Ilie Bolojan, în legătură cu efectele pe care campania susținută de subminare a profesiei de magistrat, din ultimii trei ani – exacerbată în timpul campaniilor electorale recente și în contextul noilor propuneri de modificare a statutului judecătorilor și procurorilor -, le produce asupra încrederii publice în autoritatea judecătorească”, se arată într-un comunicat transmis către .

Asociațiile subliniază faptul că dialogul este esențial pentru menținerea unei bune funcționări a instituțiilor, mai ales atunci când apar derapaje ce „subminează deliberat încrederea în capacitatea puterii judecătorești de a-și îndeplini funcția esențială – aplicarea legii, garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor”.

Se cere consultarea magistraților cu privire la statutul lor special

Magistrații consideră că . Aceștia mai notează că există o diferență notabilă între libertatea de exprimare și critica legitimă și lipsa de respect sau presiunea neîntemeiată asupra sistemului judiciar.

„AMR, UNJR, AJADO și APR și-au exprimat încrederea că, la nivelul Guvernului, este înțeleasă necesitatea consultărilor cu organizațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor, pentru a asigura un cadru de dialog adecvat atunci când sunt inițiate proiecte legislative ce implică statutul acestora, respectiv atunci când discursul public tinde să pună în discuție însăși legitimitatea autorității judecătorești”, se mai precizează în comunicat.