Premierul Ilie Bolojan, desființat după măsurile care i-au băgat în fibrilații pe români. „A fost adus să dea cu barda”

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Dumitru Dragomir, a făcut praf măsurile de austeritate impuse de premierul României, Ilie Bolojan, în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ. În stilul său caracteristic, afaceristul a comentat situația economică a țării și atrage atenția că șeful Guvernului face greșeală după greșeală, sufocând românii cu taxe și impozite.

Mitică Dragomir îl face praf pe Ilie Bolojan: „A fost pus să dea cu barda”

Din punctul lui de vedere, Ilie Bolojan nu a venit în fruntea Guvernului țării pentru a construi, ci pentru a tăia în cane vie. Reacția fostului șef al LPF a pornit după informațiile apărute în spațiul public conform cărora majorarea TVA-ului nu a adus banii sperați la bugetul țării fiindcă românii, nemaifăcând față la prețurile uriașe, au început să consume tot mai puțin.

Fostul deputat a subliniat că premierul, chiar dacă are intenții bune, face totul pe cont propriu și a ales o cale greșită. Mitică Dragomir consideră că niciun politician nu poate ridica țara dacă îi „strânge cu șurubul” pe cei care au mai rămas, ci doar aducând bani în țară, prin atragerea investitorilor. Mai mult, acesta crede că îl vor determina pe actualul premier să părăsească România la finalul mandatului.

Mitică Dragomir îi prevestește finalul lui Bolojan: „Pleacă din țară, nu mai poate sta în România!”

„Bolojan a fost adus să dea cu barda în Dumnezeu. Asta e o maximă de la mine de la țară. Nu se poate…ce face Bolojan acum, nu Guvernul, reține ce spun, nu Guvernul, ci Bolojan. Vrea acum, prin asumare, să subjuge justiția. Face o gafă. Părerea mea că și pleacă din țară. Asta e convingerea mea. După ce face asta, nu mai poate sta în România. (…) A luat-o rău de tot. El crede că face bine României. Nu face deloc bine României. Ca să facă bine României, trebuie să creeze locuri de muncă prin aducerea investitorilor aici.

Nu poți să aduci investitori aici la niște taxe așa de mari. Nu poți să aduci investitori în țara asta dacă nu le dai pământul gratis. Mă, frate, țara are peste 14 milioane de hectare. Du-te mă nene… să vină 20, 30, 50 de investitori, 7, 8, 10 țări puternice să construiască aici să ne aducem înapoi oamenii. Pentru că noi prin asta pierdem. Gândește-te, am mai spus-o și o repet. Tu gândește-te la cei 6 milioane de oameni care au plecat din această țară, ce taxe ar fi plătit, ar fi două Republici Moldova. Iar noi îi strângem pe ăștia cu șurubul care au mai rămas aici, se va termina rău de tot. El, săracul, crede că face bine”, a declarat Dumitru Dragomir în cadrul emisiunii PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Cum s-au schimbat vremurile. Mitică Dragomir, despre realitatea crudă: „Ăștia iau și sufletul din mâini”

Tot în cadrul emisiunii marca FANATIK fostul politician a vorbit cu amărăciune despre cum s-a schimbat viața românului în ziua de azi, făcând o comparație cu perioada comunistă. Potrivit acestuia, pe vremuri, deși comuniștii au făcut multe nenorociri, românii erau mai fericiți decât sunt în prezent. Fostul șef LPF a mai declarat că, deși vremurile erau grele, oamenii aveau voie să crească un porc sau o găină și se ajutau între ei. Acum, de la țară.

„Ajungem la prostia conducătorilor noștri care au distrus țara asta. La mine, la Bălcești, nici nu cred că mai sunt 20 de vaci. Sunt bătrânii cărora le-au plecat copiii în străinătate. Ei le trimit câte o sută, două sute de dolari pe lună, dar bătrânii nu se mai pot mișca și mor cu zile. Tu știi de ce țara asta a trăit și n-a murit? Că avem simțul umorului și pentru că oamenii aveau un petic de pământ. Copiii se duceau la țară și luau ouă, un pui, o jumară. Acum… ăștia iau și sufletul din mâini”, a mai punctat fostul deputat.

Sărăcia a crescut nivelul de răutate în țară: „Pe vremuri eram egali”

În final, omul de fotbal a descris o realitate crudă: românii nu mai sunt fericiți, tocmai din cauza faptului că sunt „storși” prea mult. Locul horelor de duminică de pe vremuri a fost luat de telefoane, spune Dragomir, iar toate problemele financiare i-au făcut pe români să se îndepărteze, să devină mai reci și mai răi.

„Toată lumea pe telefoane, pe tablete, fii atent, pe calculatoare, se dușmănesc unul pe altul. Mai mare dușmănie ca acum nu există. În istoria omenirii nu a existat atâta dușmănie. Știi din ce cauză? Decalajul prea mare între avuți și săraci. Pentru că pe timpul comuniștilor eram cam toți egali. Și primul secretar nu avea mai mult ca șeful de atelaj de la CAP. Ai înțeles? Ba mai mult poate lua ăla, șeful de atelaj, că mai ciordea de pe câmp. Acum, săracul nu are de unde să ia. Și să fure nu poate. Hai să vezi ce va fi anul următor!”, a încheiat omul de fotbal.