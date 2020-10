Premierul Ludovic Orban iese din autoizolare și va prezida ședința Guvernului

Cel de-al doilea test pentru coronavirus făcut de premierul Ludovic Orban a ieșit negativ astfel că șeful Guvernului va ieși din izolare, după ce a fost prezent la o emisiune a lui Silviu Mănăstire, diagnosticat ulterior cu COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Prim-ministrul Ludovic Orban a făcut în această dimineaţă al doilea test pentru COVID-19, la 10 zile după ce a intrat în contact cu un realizator tv diagnosticat pozitiv. Rezultatul testului premierului este negativ. Ca atare, prim-ministrul va fi de astăzi prezent la Palatul Victoria pentru activităţile curente”, a anunțat biroul de presă al Guvernului.

În aceste condiții, Ludovic Orban va prezida ședința de astăzi a Executivului, care este programată să înceapă la ora 17.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ludovic Orban a fost contact al unei persoane infectate

Pe 29 septembrie, alături de Nicușor Dan a fost invitat al emisiunii moderate de Silviu Mănăstire la B1TV. Acesta din urmă a fost confirmat, pe 3 octombrie, ca infectat cu coronavirus.

„Deocamdată am o formă asimptomatică, în afară de pierderea mirosului și gustului nu am și alte simptome agresive. Am avut invitați mulți la televiziune, a fost campanie electorală și există forma asta pasivă a virusului, se transmite destul de rapid”, preciza Mănăstire.

ADVERTISEMENT

Din cauza infectării realizatorului TV, premierul Ludovic Orban a decis să se autoizoleze și și-a suspendat activitățile programate pentru ziua de luni, 5 octombrie.

„Premierul Ludovic Orban a solicitat în această dimineață (luni dimineață – n.red.) efectuarea unui test la cerere pentru noul coronavirus. Premierul nu a manifestat simptome specifice infectării cu noul coronavirus. Până la primirea rezultatului, premierul a suspendat întâlnirile fizice cu alte persoane”, se arăta într-un comunicat al Guvernului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Testul inițial al premierului s-a dovedit a fi negativ, însă pentru ieșirea din izolare era nevoie de un al doilea rezultat favorabil printr-un test realizat la 10 zile de la contactul cu persoana infectată, adică astăzi.

În zilele în care a fost izolat, primul-ministru a gestionat afacerile guvernamentale de la distanță, fără contact fizic direct cu alte persoane.

ADVERTISEMENT