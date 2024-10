Premierul Marcel Ciolacu nu s-a ascuns: „Dacă zic Steaua, care e numai una, îmi iau fluierături. Eu țin cu FCSB-Steaua, cu performanța. Sunt stelist de când m-am născut!”

Marcel Ciolacu (56 de ani) este stelist pur-sânge. Premierul României a dezvăluit cum a ajuns să iubească culorile roș-albastre și

Marcel Ciolacu, despre dragostea pentru Steaua. Cum aplanează conflictul pentru identitate FCSB vs. CSA

Marcel Ciolacu nu și-a ascuns niciodată dragostea pentru culorile roș-albastre. De când este prim-ministru, . Ultima dată la returul cu LASK Linz, când echipa lui Gigi Becali a obținut calificarea în grupele UEFA Europa League.

„(n.r. – Cu cine ții?) Cu FCSB-Steaua. Dacă zic că țin cu Steaua știi cum mi-o iau? Mă prind pe stradă, la nu știu ce berărie m-au prins, ‘Steaua e numai una’, îmi iau fluierăturile, înjurăturile.

Oameni buni, să mă ierte Dumnezeu. Eu țin cu Steaua de când m-am născut. Instanța a decis și nu comentez. Steaua e Steaua, FCSB e FCSB. Nu am nicio problemă.

Totuși așteptările la performanțe, în acest moment… Steaua e în Liga 2 și nu poate să promoveze conform legii, iar o anomalie. Toate aceste lucruri vor trebui discutate la un momentdat. Din punct de vedere al performanței, normal că ții cu FCSB.

Acolo ai așteptările. Și în cupele europene și la ultimul meci cu Dinamo atât de rău mi-a părut că n-am fost pe stadion”, a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate la „Sport și Politică” cu Horia Ivanovici.

„O să discut cu cei de la CSA. Nu poți să ții o echipă fără să mergi mai departe cu ea”

Marcel Ciolacu nu înțelege războiul de identitate dintre CSA Steaua și FCSB. Pe parcursul dialogului cu Horia Ivanovici, primul ministru a dezvăluit cum a ajuns să țină cu „militarii”, în ce condiții a văzut finala de la Sevilla și ce decizii are de gând să ia în privința clubului din Liga 2, care n-are drept de promovare.

„(n.r. – De unde dragostea pentru Steaua? De când ești stelist?) De când m-am născut. Voiai să îmi iau bătaie de la tata? Erau pe masă paharele cu Steaua. Fanionul cu Steaua. Avea abonament la Steaua. Tata era pilot la MApN. Toți ne uitam la Steaua. Apoi a venit Champions League.

Mi se pare ridicolă disputa a cui e Cupa Campionilor. Am mai jucat o finală, ne-am luat 0-4 de la Milan, care era cu ‘portocala mecanică’. Cumva umbrește performanța. În loc să vorbim despre acel 7 mai 1986, pe care toți am trăit-o. Unii am văzut alb-negru. Eu am văzut finala de la Sevilla pe TV alb-negru. Așa era. Hai să vedem performanța. Uităm de ea. Uităm să spunem cine a jucat acolo, rămânem cu o dispută în tribunal.

Am primit de la Steaua un fanion și o cană. O să stau de vorbă cu ei. Cu cei de la CSA. Nu poți să ții o echipă, dar nu ai voie să mergi mai departe cu ea. Primarul are voie să de la ONG, nu are voie să dea la privat. Performanța o facem în zona privat, hai să fim corecți. Hagi, Academia Hagi, acolo e performanța. Trebuie să lămurim.

Am reușit și o să vină și domnul Hațegan în Parlament. Ne apucăm să facem o lege. În funcție de performanță mergi mai departe, nu legea îți îngrădește ție un acces.

Eu n-am mai auzit o discuție legată de Cupa Campionilor câștigată de Steaua. Tot se vorbește a cui e. E la CSA? La FCSB? Aia mă interesează pe mine? Nu vreți mai bine să ne dați golurile, cum a apărat Duckadam de patru ori?”, a adăugat premierul României.

