Premierul Nicolae Ciucă le dă ultimatum miniștrilor. Au două zile la dispoziție să se gândească de unde vor reduce din cheltuieli

Premierul Nicolae Ciucă le dă ultimatum miniștrilor săi, care sunt nevoiți să prezinte un plan concret de reducere a cheltuielilor bugetare în cel mult 48 de ore, până miercuri 12 aprilie 2023. Cu toate acestea, Ciucă le-a transmis miniștrilor că aceste reduceri nu trebuie să se atingă de salarii sau de investiții.

Premierul Nicolae Ciucă le dă ultimatum miniștrilor

după şedinţa Biroului Politic şi rog şi acum pe toţi cei care livrează informaţii şi adresează întrebări responsabililor guvernamentali, astfel încât să nu inducem o panică absolut nejustificată în rândul populaţiei. Fiecare dintre aceste opţiuni sunt discutate atunci când vine vorba de chibzuirea bugetului de stat şi desigur că fiecare dintre ele poate să constituire o analiză dar am dat sarcină în guvern ca orice opţiune să fie discutată mai puţin cea de salarii şi cea de investiţii.

ADVERTISEMENT

Ca atare chibzuirea bugetului mi se pare un lucru normal, în condiţiile în care, după un an 2022 în care am avut o evoluţie pozitivă, în care bugetul naţional a crescut în valoare nominală cu aproximativ 49 de miliarde de euro, în condiţiile în care am avut investiţii străine aproape 11 miliarde de, am avut cea mai mare absorbţie de fonduri europene, de când suntem membri UE”, a transmit premierul Ciucă.

Liderul PNL a subliniat că această problemă nu afectează doar România, ci întreaga lume și în special Europa, țările fiind afectate de războiul din Ucraina. ”Totodată, din toate aceste variante, s-a ales doar varianta care poate să îi înspăimânte pe oameni. Există varianta în care noi, ca guvern, trebuie să ne manifestăm cât se poate de profesionist şi responsabil, să rezolvăm problema colectării taxelor.

ADVERTISEMENT

prin instituţiile statului şi le cer instituţiilor statului să îşi facă datoria şi să ajungă să realizeze o colectare aşa cum este ea planificată. Le-am cerut, în scris, pentru că am spus şi o repet, îmi asum orice decizie pe care o iau şi aici este vorba de responsabilitate.

Este responsabilitatea noastră faţă de români, nu putem să venim acum şi să îi înspăimântăm că urmează să rămână fără locuri de muncă, fără salarii, pentru că sunt soluţii la îndemâna Guvernului şi le-am cerut ca până miercuri să vină să îmi prezinte o situaţie de principiu cu modul în care pot să îşi chibzuiască cheltuielile. Este absolut normal, sunt o serie întreagă de linii de buget care pot fi gestionate astfel încât să scădem cheltuielile”, a completat premierul.

ADVERTISEMENT

Nicolae Ciucă a completat, totodată, că ”oamenii să ştie că după 3 luni de zile avem un deficit de 1,4, la început de trimestru şi este bine să luăm măsurile la început de ani astfel încât să nu ajungem pe final de an să nu ştim cum să rezolvăm această problemă. Ca atare, dacă găsim şi sunt convins că găsim, pentru că se lucrează la nivelul Ministerului Finanţelor, la nivelul fiecărui ordonator de credite, să vină cu aceste soluţii şi atunci un echilibru, o balansare între cheltuieli şi colectare ne poate asigura liniştea necesară pentru acest an”.

În urmă cu două zile, pe surse, se discuta despre înghețarea angajărilor la stat și chiar despre concedieri sau tăierea salariilor în acest sector. Problema cea mai mare e că ANAF nu reușește să colecteze banii pe care îi are în plan, astfel că ministerele se bazau de fapt pe niște bugete care nu erau realiste. ”Noi avem acum în momentul de față o cheltuială cu salariile în sistemul bugetar în jur de 110 miliarde lei.

ADVERTISEMENT

Condiția pe care noi o avem, impusă în Planul Național de Redresare și Reziliență este cea referitoare la sustenabilitate, având în toate experiența și să zicem, procedura aceasta de negociere cu reforma privind pensiile speciale și modul în care pune problema Comisia Europeană pentru sustenabilitate pe aceste variante am spus posibile că ne îndreptăm fie o revizuire a salariilor în sistemul bugetar, fie o potențială reducere a numărului de bugetari, dar acest lucru îl va hotărî coaliția la momentul potrivit”, a explica ministrul Marcel Boloș.