Premierul Poloniei, atac dur la adresa lui Vladimir Putin. Ce crede despre summitul cu Donald Trump

Pe o rețea de socializare , Donald Tusk, a lansat un atac dur la adresa lui Vladimir Putin. Ce crede politicianul despre summitul cu Donald Trump, care s-a desfășurat în Alaska. Cei doi șefi de stat nu au ajuns la niciun acord.

ADVERTISEMENT

Premierul Poloniei, atac dur la adresa lui Vladimir Putin

Premierul Poloniei, Donald Tusk, nu a trecut cu vederea . Politicianul a făcut o postare pe social media, în cursul zilei de sâmbătă, 17 august 2025, unde și-a spus părerea.

Cu această ocazie, i-a adresat cuvinte grele președintelui rus despre care spune că este un om viclean. În plus, nu ar fi pentru prima oară când demonstrează că știe cum să vorbească și să-și ascundă adevăratele intenții.

ADVERTISEMENT

De asemenea, susține că a devenit foarte clar faptul că Moscova respectă doar forța. Mai mult decât atât, premierul Poloniei consideră că partida în care se joacă viitorul Europei şi cel al Ucrainei se află acum într-o „fază decisivă”.

„Astăzi este încă şi mai evident că Rusia îi respectă doar pe cei puternici şi Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos. Prin urmare, este crucial să menţinem unitatea întregului Occident”, a notat Donald Tusk, pe .

ADVERTISEMENT

Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, fără rezultat

Șeful guvernului polonez a dat de înțeles că preşedintele rus a reuşit să-şi apere interesele mult mai bine decât Donald Trump. Întâlnirea dintre președintele american și Vladimir Putin este considerată un eșec de mulți analiști de politică externă.

ADVERTISEMENT

Din păcate, summitul din Alaska nu a dus la nicio decizie în ceea ce privește războiul din Ucraina. În această ordine de idei, se așteaptă o nouă întâlnire între cei doi șefi de stat, propunerea lui Vladimir Putin fiind Moscova.

ADVERTISEMENT

În acest context premierul polonez, Donald Tusk, a semnat o declarație împreună cu alți lideri europeni. Prin intermediul acesteia se insistă să se ajungă la pace între Rusia și Ucraina. Țara condusă de Volodimir Zelenski ar urma să primească în mod obligatoriu garanții de securitate occidentale.

În declarație comună se mai arată și faptul că nu este recomandat să se impună limite pentru armata ucraineană. Totodată, reafirmă cererea susținătorilor europeni ai Ucrainei, astfel încât să nu cedeze teritorii Rusiei.

Ucraina ar urma să fie liberă să adere la NATO și la UE. Printre liderii europeni care au semnat declarația comună se află șefii de stat și de guvern din Germania, Franța, Regatul Unit, Italia și Finlanda.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a pus, de asemenea, semnătura. În aceeași situație este și președintele Consiliului European, Antonio Costa.