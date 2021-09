Florin Cîțu, scenariu de necrezut: “PSD negociază cu USR”. Ce spune despre moțiunea de cenzură

, ci l-au folosit ca o formă de șantaj la adresa Guvernului.

Cîțu, scenariu incredibil: “PSD negociază cu USR”. Ce spune despre moțiune

Cosmin Prelipceanu: “USR vă acuză că v-ați aliat cu PSD.”

Florin Cîțu: “Dacă PSD mergea în alianță cu USR și AUR, erau buni. PSD negociază cu USR, majoritatea care vrea să intre țara în aer, USR, PSD și AUR negociază, pentru că altfel nu are cum.

L-am văzut pe domnul Barna care a spus că este ok cu AUR, a doua zi a semnat și apoi l-am auzit că este ok și cu PSD și aceste lucruri le aud eu în Parlamentul României. Am auzit de moțiunea cu AUR, nu am crezut așa ceva, dar așa aud și despre coaliția USR cu PSD și AUR.

Credeți că cei de la PSD vor da jos un Guvern ca apoi să stea în opoziție? Nu, ei negociază. Le-am zis colegilor de la USR că putem merge mai departe, trebuie să retragă moțiunea de cenzură.

PNL-ului îi va fi foarte greu să stea la masă cu cei care alături de PSD și AUR, cei mai mari dușmani ai Partidului Național Liberal, au dat jos un guvern liberal. În acest moment structura Guvernului este foarte clară, dar ea este dată de Parlament.”

Cosmin Prelipceanu: “Nu vă reproșați nimic?”

Florin Cîțu: “Este posibil ca în discuțiile pe care le-am avut să nu fi fost atât de tranșant și lumea nu m-a luat în serios. Când am spus în ședința coaliției că nu voi fi niciodată șantajat, se pare că nu am fost înțeles.”

Cosmin Prelipceanu: “Știți care este întrebarea pe care și-o pune toată lumea. Aceștia sunt oameni de stat, toată țara este pusă în mișcare de acești oameni. Situația pe care o desenați aici este foarte gravă, noi nu știm ce se va întâmpla mâine, nici dumneavoastră nu știți.”

Florin Cîțu: “Ultima ședință a fost inițiată de mine vineri la ora șase. După ce am inițiat această ședință, colegii de la USR au plecat și au inițiat această moțiune, este cam complicat să fi vorbit ulterior după.

Eu nu îmi doresc să atac vreo persoană, doar spun că sunt surprins de această coaliție USR-AUR, chiar sunt surprins, nu credeam că o să văd așa ceva în România.”

Cosmin Prelipceanu: “Sunteți surprins, dar vreți să continuați să guvernați cu ei.”

Florin Cîțu: “Singura coaliție care poate guverna României este PNL – USR PLUS – UDMR.”

Cosmin Prelipceanu: “Dacă vin înapoi cu Stelian Ion?”

Florin Cîțu: “Să vină prima dată la masă să discutăm.”

Cosmin Prelipceanu: “Dacă pică moțiunea, îi mai așteptați pe cei de la USR la discuții?”

Florin Cîțu: “Haideți să nu ajungem acolo, după aceea se discută altfel. Până la acel moment, putem să discutăm orice, portofoliile sunt acolo. În momentul în care ai negociat cu AUR și PSD nu pot să am secretari de stat în ministere, eu nu știu ce au negociat acolo.