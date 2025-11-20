Premierul Ungariei, Viktor Orban, i-a dat o lecție de ținut minte lui Ilie Bolojan. Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Emeric Ienei

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni, marele antrenor român, și-a lansat miercuri filmul biografic. Au fost prezente la eveniment nume uriașe din sportul și cultura României, însă unul dintre jucătorii Stelei care în 1986 au câștigat Cupa Campionilor Europeni are o mare nemulțumire la adresa autorităților din România.

Fostul jucător de la Steaua, dezamăgit de aleșii din România. Gestul făcut de Viktor Orbán, premierul Ungariei, la înmormântarea lui Emeric Ienei

le oferă privitorilor un unghi interesant din care pot privi cariera și ascensiunea fostului mare jucător român, care după retragere a devenit unul dintre cei mai respectați antrenori din Europa. Boloni a fost cel care l-a descoperit pe Cristiano Ronaldo.

și de la echipa națională, au fost prezenți miercuri la lansarea filmului și au avut doar cuvinte de laudă despre această producție spectaculoasă.

Totuși, Tudorel Stoica e de părere că autoritățile din România trebuiau să fie și ele prezente. Ilie Bolojan, prim-ministrul, a fost și el pe lista de invitați, însă nu și-a făcut apariția la lansare.

Ce l-a deranjat pe Tudorel Stoica la înmormântarea lui Emeric Ienei. Comparație între Viktor Orbán și Ilie Bolojan

Mai mult, Tudorel Stoica a comparat reacția înalților oficiali din România cu cea a demnitarilor din Ungaria și a dat chiar un exemplu. Fostul fotbalist de la Steaua a rămas dezamăgit că la înmormântarea lui Emeric Ienei statul român nu a avut reprezentanți, iar Viktor Orbán și-a trimis la Oradea un delegat.

„Filmul a fost extraordinar, despre viața unui jucător și coleg deosebit. Tot filmul m-a emoționat, am văzut evoluția lui ca om, sportiv. Ne bucurăm că am reușit să participăm la realizarea acestui film. Sperăm să aibă mare succes, merită. Loți, așa cum am mai spus, a fost un jucător deosebit și e un om extraordinar.

Ce pot să vă spun e că acum, când am fost la înmormântarea lui nea Imi, premierul Ungariei, care era în America, a sunat și a dat ordin ca un reprezentant al guvernului maghiar să vină. Dacă nu era plecat în America, venea personal. A venit un reprezentant al Guvernului Ungariei, un lucru extraordinar. Aici nu a venit nimeni, din păcate. Așa sunt tratați oamenii care ar merita să fie tratați mai bine. Din păcate, îmi e greu să vorbesc și nu are rost, că nu se va schimba nimic.

Nu există în România o apreciere pentru ce s-a întâmplat. Ce a realizat Steaua ’86, nu numai câștigarea Cupei Campionilor, ci și câștigarea Supercupei Europei, a avut încă o semifinală și o finală… Acest lucru s-a întâmplat numai cu jucători români. Sunt multe de spus despre ce ar trebui făcut pentru sportivii români și pentru cei care și-au petrecut tinerețea prin cantonamente și friguri foarte grele. Asta e România și nu pot spune mai multe”, a declarat Tudorel Stoica la lansarea documentarului.

Ilie Bolojan ar fi fost în Oradea la înmormântarea lui Emeric Ienei, dar nu a participat la eveniment

Manifestul lui Tudorel Stoica a mers mai departe. Căpitanul Stelei 86 a mărturisit că Ilie Bolojan, premierul României, s-ar fi aflat chiar în Oradea când Emeric Ienei a fost înmormântat, pe 8 noiembrie 2025. Dar nu a participat la tristul eveniment.

„Tudorel Stoica mi-a spus că ar fi fost Bolojan prin Oradea, în zilele alea, și nu a venit la înmormântarea lui nea Imi”, a declarat jurnalistul Adrian Florea, la .