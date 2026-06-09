Sport

Câți bani câștigă, de fapt, campioana mondială. Suma colosală care intră în conturi

Campioana Mondială din 2026 poate încasa o sumă colosală de bani dacă pune mâna pe râvnitul trofeu. Federația țării care va lua Cupa Mondială va da o adevărată lovitură financiară
Cristian Măciucă
09.06.2026 | 10:30
Cati bani castiga de fapt campioana mondiala Suma colosala care intra in conturi
SPECIAL FANATIK
Câți bani câștigă, de fapt, campioana mondială. Suma colosală care intră în conturi. FOTO: Fanatik
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Mondialul de 13 miliarde de dolari! FANATIK vă dezvăluie cât câștigă fiecare națională la World Cup 2026. Campionatul Mondial din 2026 se anunță drept cel mai spectaculos și profitabil turneu din istoria fotbalului. Organizată de FIFA în 3 țări din America de Nord, SUA, Canada și Mexic, Cupa Mondială va alinia la start pentru prima dată 48 de echipe naționale și va găzdui nu mai puțin de 104 meciuri. Sumele de bani care se învârt în jurul acestei competiții sunt de-a dreptul amețitoare.

Fondul total de premiere

Potrivit unei analize realizate de publicația britanică The Guardian, FIFA estimează venituri totale de aproape 13 miliarde de dolari pentru ciclul competițional 2022-2026. Este cea mai mare sumă produsă vreodată de fotbalul mondial într-un singur ciclu de Mondial. Drepturile TV, contractele de sponsorizare, biletele, zonele VIP și marketingul digital vor transforma turneul într-un adevărat „motor” al industriei entertainmentului sportiv.

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Practic, FIFA World Cup 2026 nu va fi doar o competiție de fotbal, ci un eveniment global comparabil cu Super Bowl-ul american sau cu Jocurile Olimpice. Iar o parte importantă din acești bani va ajunge direct la echipele participante.

Cât primește campioana

Mai multe echipe, mai multe meciuri, stadioane gigantice și o piață nord-americană uriașă au transformat Cupa Mondială într-o adevărată fabrică de bani. Doar din drepturile TV se vor încasa peste 4 miliarde de dolari, în timp ce ticketingul și pachetele VIP vor genera alte 3 miliarde de dolari.

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Extinderea turneului, de la 32 la 48 de echipe, nu înseamnă doar mai mult spectacol fotbalistic la cel mai înalt nivel, ci și premii financiare fără precedent. Forul condus de Gianni Infantino a confirmat o creștere cu 50% a fondului total de premiere comparativ cu ediția din urmă cu patru ani, din Qatar.

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Bonusurile pentru finaliste

Prin urmare, fiecare dintre cele 48 de țări calificate la CM 2026 va încasa minimum 10,5 milioane de dolari doar pentru participare. Sumele cresc apoi în funcție de performanță. Naționala care va reuși să câștige Cupa Mondială va încasa aproximativ 50 de milioane de dolari, în timp ce finalista și semifinalistele vor beneficia și ele de bonusuri substanțiale.

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Cât câștigă fiecare echipă calificată

Practic, simpla calificare la acest Campionat Mondial poate schimba complet situația financiară a unei federații mai mici. Pentru țările din Africa, Asia sau America Centrală, banii veniți de la FIFA pot însemna investiții în academii, infrastructură și dezvoltarea fotbalului pe termen lung.

În schimb, marile forțe ale lumii privesc Mondialul și ca pe o uriașă oportunitate comercială. Argentina, Brazilia, Franța, Germania, Spania sau Anglia produc deja sute de milioane de euro anual din marketing, sponsorizări și merchandising, iar un parcurs lung la Campionatul Mondial poate dubla aceste venituri.

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Cum sunt împărțiți banii

  • Participare în faza grupelor: 10,5 milioane de dolari;
  • Șaisprezecimi de finală: 13 milioane de dolari;
  • Sferturi de finală: 18 milioane de dolari;
  • Semifinale: 25 de milioane de dolari;
  • Finalista: 38 de milioane de dolari;
  • Câștigătoare: 50 de milioane de dolari.
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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