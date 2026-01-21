Premii fabuloase pentru jucătorii din Senegal după succesul de la Cupa Africii pe Națiuni! Sute de mii de euro și terenuri în zone de lux

ADVERTISEMENT

Senegal trăiește zile de sărbătoare după cucerirea celei de-a doua Cupe a Africii din istorie. Naționala lui Sadio Mané a pus mâna pe marele trofeu după ce s-a impus dramatic în fața țării gazdă, Maroc, în minutele de prelungire. Președintele Senegalului a anunțat că toți jucătorii au fost premiați după acest succes.

Ce premii au primit jucătorii senegalezi după succesul de la Cupa Africii pe Națiuni

Fiecare jucător din lotul campion a fost recompensat cu 75 de milioane de franci CFA, echivalentul a aproximativ 115.000 de euro, sumă plătită direct de statul senegalez. În plus, fotbaliștii vor primi și terenuri de câte 1.500 de metri pătrați într-una dintre cele mai căutate zone ale țării, Petite-Côte, regiune turistică situată pe litoral, la sud de Dakar.

Președintele Faye a precizat că și staff-ul tehnic, oficialii Federației Senegaleze de Fotbal și membrii delegației vor primi recompense financiare, precum și terenuri, însă la un nivel inferior celui acordat jucătorilor. Totodată, Ministerul Sportului va beneficia de un buget suplimentar de 305 milioane de franci CFA, aproape 500.000 de euro.

Selecționerul și jucătorii au fost, de asemenea, decorați cu rangul de Comandant al Ordinului Național al Leului, cea mai înaltă distincție a statului senegalez, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Republicii.

Sărbătoare națională în Senegal

Întoarcerea campionilor acasă a fost un adevărat eveniment național. într-un autobuz descoperit, în culorile naționale, în fața a zeci de mii de suporteri. Căpitanul selecționatei, Sadio Mané, a fost în centrul atenției.

La sosirea pe aeroport, președintele Senegalului i-a întâmpinat personal pe jucători și a vorbit despre „eroism”, „spirit de sacrificiu” și „un fotbal spectaculos”. La scurt timp, acesta a anunțat și premiile pe care fotbaliștii le vor primi după