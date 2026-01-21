Sport

Premii fabuloase pentru jucătorii din Senegal după succesul de la Cupa Africii pe Națiuni! Sute de mii de euro și terenuri în zone de lux

Senegal sărbătorește cucerirea Cupei Africii, iar președintele țării a anunțat prime uriașe pentru jucători. Ce recompense au primit campionii africani după finala cu Maroc.
Alex Bodnariu
21.01.2026 | 18:14
Premii fabuloase pentru jucatorii din Senegal dupa succesul de la Cupa Africii pe Natiuni Sute de mii de euro si terenuri in zone de lux
ULTIMA ORĂ
Ce premii au primit jucătorii senegalezi după succesul de la Cupa Africii pe Națiuni
ADVERTISEMENT

Senegal trăiește zile de sărbătoare după cucerirea celei de-a doua Cupe a Africii din istorie. Naționala lui Sadio Mané a pus mâna pe marele trofeu după ce s-a impus dramatic în fața țării gazdă, Maroc, în minutele de prelungire. Președintele Senegalului a anunțat că toți jucătorii au fost premiați după acest succes.

Ce premii au primit jucătorii senegalezi după succesul de la Cupa Africii pe Națiuni

Fiecare jucător din lotul campion a fost recompensat cu 75 de milioane de franci CFA, echivalentul a aproximativ 115.000 de euro, sumă plătită direct de statul senegalez. În plus, fotbaliștii vor primi și terenuri de câte 1.500 de metri pătrați într-una dintre cele mai căutate zone ale țării, Petite-Côte, regiune turistică situată pe litoral, la sud de Dakar.

ADVERTISEMENT

Președintele Faye a precizat că și staff-ul tehnic, oficialii Federației Senegaleze de Fotbal și membrii delegației vor primi recompense financiare, precum și terenuri, însă la un nivel inferior celui acordat jucătorilor. Totodată, Ministerul Sportului va beneficia de un buget suplimentar de 305 milioane de franci CFA, aproape 500.000 de euro.

Selecționerul și jucătorii au fost, de asemenea, decorați cu rangul de Comandant al Ordinului Național al Leului, cea mai înaltă distincție a statului senegalez, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Republicii.

ADVERTISEMENT
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Digi24.ro
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el

Sărbătoare națională în Senegal

Întoarcerea campionilor acasă a fost un adevărat eveniment național. Jucătorii au defilat pe străzile capitalei Dakar într-un autobuz descoperit, în culorile naționale, în fața a zeci de mii de suporteri. Căpitanul selecționatei, Sadio Mané, a fost în centrul atenției.

ADVERTISEMENT
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”....
Digisport.ro
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”

La sosirea pe aeroport, președintele Senegalului i-a întâmpinat personal pe jucători și a vorbit despre „eroism”, „spirit de sacrificiu” și „un fotbal spectaculos”. La scurt timp, acesta a anunțat și premiile pe care fotbaliștii le vor primi după succesul obținut la Cupa Africii.

O nouă plecare de la Dinamo! Ce jucător a mai pierdut Zeljko Kopic
Fanatik
O nouă plecare de la Dinamo! Ce jucător a mai pierdut Zeljko Kopic
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o...
Fanatik
Naomi Osaka, criticată dur pentru intrarea spectaculoasă de la Australian Open. Cine o atacă pentru apariție
Când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo! Fotbalistul l-a impresionat deja pe...
Fanatik
Când ar putea debuta Matteo Duțu la Dinamo! Fotbalistul l-a impresionat deja pe Zeljko Kopic: „Va fi un transfer bun”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să...
iamsport.ro
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să cumpere fosta firmă a membrului Generației de Aur!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!