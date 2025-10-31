Sport

Premii record la Turneul Campioanelor 2025. WTA dă mult mai mulți bani față de perioada în care juca Simona Halep

Turneul Campioanelor 2025 va avea loc în Arabia Saudită, la Riyadh, în perioada 1-8 noiembrie, iar premiile din acest an sunt un adevărat record în istoria tenisului.
Gabriel Eșanu
31.10.2025 | 09:00
Premii record la Turneul Campioanelor 2025 WTA da mult mai multi bani fata de perioada in care juca Simona Halep
Cocco Gauff a câștigat Turneul Campioanelor ediția din 2024, tot în Arabia Saudită.
Turneul Campioanelor 2025, numit și WTA Finals, este o competiție dedicată celor mai bune opt jucătoare în clasamentul WTA la final de sezon. Competiția are și un format diferit cu două grupe de câte 4 jucătoare, în care se joacă fiecare cu fiecare. Primele două clasate merg în semifinale, locurile 3 și 4 sunt eliminate.

Premii record la Turneul Campioanelor 2025. Câștigătoarea încasează mai multe de dublu față de cât lua Simona Halep pentru trofeul Roland Garros

Ediția din 2025 a Turneului Campioanelor va stabili un record în istoria tenisului la ceea ce înseamnă premiile acordate! Fondul total de premiere este de 15,5 milioane de dolari. Față de 15.25 milioane cât a fost premiul la WTA Finals 2025, ceea ce reprezenta precedentul record. Sunt premii mai mari chiar decât la turneele de Grand Slam, deși se joacă doar o săptămână, nu două. Iar învingătoarea are doar 5 meciuri, în loc de 7, câte sunt la un Grand Slam.

Câștigătoarea Turneului Campioanelor 2025 poate încasa un premiu total de 5,235 milioane de dolari. Iar dacă pierde un meci în faza grupelor, premiul ar fi de 4,88 milioane de dolari. Simona Halep, spre exemplu, primea 2,2 milioane de euro pentru trofeul Roland Garros pe care l-a câștigat în 2018. Iar după succesul de la Wimbledon 2019, românca primea 2,34 milioane de lire sterline.

Se acordă 12,4 milioane de euro fond de premiere doar pentru competiția de simplu. Fiecare jucătoare primește 340.000 de dolari doar pentru participarea la competiție. Iar rezervele primesc, de asemenea, 150.000 de dolari. Apoi, fiecare victorie în faza grupelor este recompensată cu 355.000 de dolari. Un succes în semifinale aduce în plus încă 1.290.000, iar victoria în marea finală mai aduce alți 2.540.000.

  • bonus de participare – 340.000 dolari
  • bonus pentru fiecare victorie – 355.000 dolari
  • bonus pentru victorie în semifinale: 1.290.000 dolari
  • bonus pentru victorie în finală: 2.540.000 dolari
  • Total maxim: 5,235 milioane dolari

Câte puncte se acordă în clasamentul WTA la Turneul Campioanelor 2025

Un parcurs bun la Turneul Campioanelor poate însemna și o șansă uriașă de a urca în clasamentul WTA. Un maximum de 1500 de puncte poate obține câștigătoarea competiției. Nu se acordă puncte pentru simpla participare, ci este nevoie de cel puțin o victorie în faza grupelor pentru a puncta.

  • 200 puncte pentru fiecare victorie în grupe
  • 400 puncte pentru victorie în semifinale
  • 500 puncte pentru victorie în finală

Înainte de startul competiției, Aryna Sabalenka este pe primul loc cu 9870 de puncte. Suficient pentru a avea asigurat locul 1 la final de an. Iga Swiatek, locul 2, are 8195 puncte. Cocco Gauff prinde ultimul loc pe podium, cu 6563 puncte. Anisimova are 5887, Pegula 5183, Rybakina 4350, Keys 4335, iar Paolini 4325. Mirra Andreeva a rămas rezervă pentru doar 6 puncte, are 4319.

Cum arată grupele și programul competiției la WTA Finals 2025

După tragerea la sorți care a avut loc pe 28 octombrie, cele 8 jucătoare au fost împărțite în două grupe. Grupa Stefanie Graf: Aryna Sabalenka, Cocco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini. Grupa Serena Williams: Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Madison Keys. Fiecare victorie în faza grupelor aduce trei puncte în clasament. Setaverajul este principalul criteriu de departajare.

Etapa 1 la Turneul Campioanelor

  • 1 noiembrie, grupa Serena Williams: Iga Swiatek – Madison Keys (ora 17:00), Amanda Anisimova – Elena Rybakina (ora 18:30)
  • 2 noiembrie, grupa Stefanie Graff: Aryna Sabalenka – Jasmine Paolini (ora 16:00), Cocco Gauff – Jessica Pegula (ora 17:30)

Etapa a doua se dispută pe 3-4 noiembrie, iar etapa a 3-a pe 4-5 noiembrie, iar ordinea în care se vor disputa meciurile rămase se va stabili în funcție de rezultatele din prima rundă. Pentru a păstra dramatismul până la final, învingătoarele din runda 1 joacă între ele în runda 2. Semifinalele sunt programate pe 6 noiembrie, iar finala pe 8 noiembrie.

Simona Halep este ambasadoare a Turneului Campioanelor 2025, alături de alte 3 legende ale tenisului!

Simona Halep a primit rolul de ambasadoare a Turneului Campioanelor 2025, competiție care se desfășoară în Arabia Saudită. Românca se va ocupa de promovarea turneului, alături de alte 3 legende ale tenisului: Angelique Kerber, Garbine Muguruza și Ons Jabeur (Tunisia). Simona Halep va avea întâlniri cu fanii și vor avea sesiuni de foto și autografe.

Simona Halep a fost calificată de 5 ori la Turneul Campioanelor, la edițiile din 2014, 2015, 2016, 2017 și 2019. La prima ei participare, în 2014, la Singapore, Simona Halep ajungea până în finala competiției. Pe care o ceda în fața Serenei Williams, scor 3-6, 0-6. Asta după ce în faza grupelor o învinsese pe americancă, 6-0, 6-2. La celelalte 4 ediții, Simona Halep nu a trecut de faza grupelor. A avut de fiecare dată o singură victorie.

 

