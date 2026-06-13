Sport

Premii record la Wimbledon 2026. Câți bani vor încasa câștigătorii de la simplu

Tenisul mondial a ajuns pe sezonul de iarbă, iar punctul culminant va fi turneul de Grand Slam de la Wimbledon. Organizatorii au anunțat creșterea premiilor pentru ediția din 2026.
Traian Terzian
13.06.2026 | 07:23
Premii record la Wimbledon 2026 Cati bani vor incasa castigatorii de la simplu
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Premii mărite la ediția din 2026 a turneului de la Wimbledon. Sursă foto: colaj Fanatik
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În fiecare an din ultima perioadă, turneul de la Wimbledon a venit cu creșteri importante în ceea ce privește premiile pentru sportivi. Anul 2026 nu face excepție, astfel că jucătorii vor primi mai mulți bani decât la ediția precedentă.

Organizatorii au anunțat creșterea premiilor la Wimbledon 2026

Organizatorii celui de-al treilea Grand Slam al anului, care se va desfășura în perioada 29 iunie – 12 iulie, au anunțat o creștere a premiilor față de anul trecut cu 20%, ajungând la 64,2 milioane de lire sterline. Campionii la simplu vor primi fiecare câte 3,6 milioane de lire sterline, iar învinșii din prima rundă vor fi recompensați cu 80.000 de lire sterline.

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Peste 6 milioane de lire sterline au fost alocate pentru calificări, existând o creștere de 25%. Premiile totale în bani s-au majorat cu 10,7 milioane de lire sterline, într-un moment în care un grup de jucători militează pentru o cotă și mai mare din încasări.

”Suntem încântați că putem oferi un impuls atât de mare jucătorilor. Sper că jucătorii vor recunoaște că i-am ascultat, că împărtășesc succesul nostru și că acesta este un impuls semnificativ și o sumă semnificativă de bani care nu merge doar la semifinaliști și finaliști. Și sper, de asemenea, că vor recunoaște toate îmbunătățirile aduse”, a declarat Deborah Jevans, președinta All England Club, pentru BBC.

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Sportivii au protestat la Roland Garros

Jucătorii sperau la o sumă apropiată de 71,7 milioane de lire sterline de la Wimbledon. Ei vor ca toate cele patru turnee de Grand Slam să plătească 16% din veniturile lor sub formă de premii în acest an și calculează această cifră adăugând 5% la veniturile de anul trecut.

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O creștere de 9,5% a premiilor în bani la ultima ediție de la Roland Garros a fost considerată insuficientă de unii jucători, care în semn de protest și-au limitat angajamentele media premergătoare turneului la doar 15 minute.

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”Cred că aceste cifre nu sunt cele pe care ar trebui să le analizăm cu adevărat, dar vom avea această discuție cu sportivii. Cred că fiecare trebuie să facă un pas în direcția celuilalt și va trebui să schimbăm mentalitatea. Așadar, vom avea nevoie de bunăvoință din partea tuturor”, a spus Amelie Mauresmo, directoarea French Open.

Alcaraz, marele absent de la Wimbledon 2026

Ediția precedentă a turneului de la Wimbledon a fost câștigată la feminin de Iga Swiatek, după un ireal 6-0, 6-0, cu Amanda Anisimova, iar la masculin s-a impus Jannik Sinner, după o finală spectaculoasă împotriva lui Carlos Alcaraz.

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De altfel, italianul este mare favorit și la ediția din acest an, după ce Alcaraz, marele său rival, a anunțat că nu va putea participa din cauza unei accidentări complicate la încheietura mâinii drepte.

”Recuperarea mea decurge bine și mă simt mult mai bine, dar, din păcate, încă nu sunt pregătit să concurez, motiv pentru care trebuie să mă retrag de la turneul pe iarbă de la Queen’s și de la Wimbledon. Acestea sunt două turnee cu adevărat speciale pentru mine și îmi vor lipsi enorm. Continui să lucrez pentru a reveni cât mai curând!”, a precizat ibericul.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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