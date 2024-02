Premiile BAFTA 2024. Oppenheimer, desemnat cel mai bun film. Cine a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol principal

. Iar filmul care a reușit să impresioneze cel mai tare pe toată lumea a fost scurtmetrajul „Oppenheimer”.

Premiile BAFTA 2024

, la cea de a 77-a ediției a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului și Televiziunii. Tot în această cursă acerbă de succes au fost nominalizate și lungmetrajele „ Anatomy of a Fall”, “The Holdovers”, dar și “Poor Things”.

Totodată, cel care a ținut fruntea clasamentului la cei mai buni actori a fost nimeni altul decât Cillian Murphy, actorul principal al lungmetrajului „Oppenheimer”. Povestea filmului biografic schițează povestea celui care a creat bomba atomică în timpul celui de- Al Doilea Război Mondial. Protagonistul, J. Robert este un fizician geniu, care ajunge să plătească dur datorită bombei atomice pe care a construit-o.

Și Emma Stone a fost apreciată de public. Aceasta și-a câștigat titlu datorită prestației sale de milioane din pelicula “Poor Things”. Pentru această categorie s-au luptat și Margot Robbie, Vivian Oprah, dar și Carey Mulligan.

“Poor Things” este o comedie. Acesta vorbește despre parcursul personajului Bella Baxter. Bella a fost supusă unui experiment de succes. Aceasta a fost readusă la viață de un om de știință după ce și-a luat viața.

În anul 2023, cea mai apreciată actriță în rol principal a fost Cate Blanchett, personajul principal al filmului „Tar”. Cel care a câștigat premiul pentru regie a fost Christoper Nolan, Tot pentru același loc au concurat și Andrew Haigh, Justine Triet, dar și Jonathan Glazer.

Nolan este un nume cunoscut în rândul celor pasionați de cinematografie. Este aplaudat pentru mai multe filme de succes precum „Memento”, „Inception”, „The Prestige”, „Interstellar” sau „Dunkirk”. De asemenea, acesta s-a ocupat și de cele trei filme Batman. Personajul principal fiind pus în scenă de către Christian Bale.

„The Zone of Interest”, unul dintre cele mai bune filme

Filmul „The Zone of Interest” a fost regizat de Jonathan Glazer și a câștigat trofeul pentru cel mai bun film în altă limbă decât în engleză. Tot la premiile BAFTA 2024 au concurat și alte producții. Spre exemplu, „Anatomy of a Fall”, „Past Lives”, „Society of the Snow”, „The Zone of Interest”.

În speech-ul pregătit de Emma Thomas, producătoarea generală „Oppenheimer”, aceștia și-a arătat mulțumire soțului ei, Nolan. Aceasta a delcarat că a fost un proces dificil, dar în final, soțul ei ajungea să aibă mereu dreptate.