Premiile Grammy 2021. Billie Eilish, Taylor Swift și Beyonce, marile câștigătoare

Cea de-a 63-a ediție a Premiilor Grammy, iar printre câștigători se numără Beyonce, Billie Eilish și Taylor Swift. Ultimele două artiste menționate au câștigat principalele premii ale serii, iar soția lui Jay-Z obținut patru premii.

Albumul „Folklore” al lui Taylor Swift, pe care l-a înregistrat în perioada lockdown-ului în SUA, a câștigat titlul de cel mai bun album al anului, iar Billie Eilish a obținut premiul pentru înregistrarea anului cu piesa „Everything I Wanted”.

Taylor Swift este prima femeie care a câștigat de trei ori acest premiu și a egalat victoria unor mari artiști din industria muzială, cum ar fi Frank Sinatra, Stevie Wonder sau Paul Simon, scrie Agerpres.

În timp ce Taylor Swift și Billie Eilish au obținut principalele premii din acest an, Beyonce a câștigat patru premii, având un total de 28 de-a lungul carierei muzicale, un record pentru o femeie artist. Artista a primit premii la categoriile interpretare R&B („Black Parrade”), cel mai bun videoclip („Brown Skin Girl”), dar și pentru colaborarea cu Megan Thee Stallion pentru piesa „Savage”, care a obținut titlurile de cea mai bună piesă rap și cea mai bunp interprerae rap, potrivit The New York Times.

Beyonce a fost emoționată atunci când a acceptat premiul pentru cea mai bună interpretare R&B, care a adus-o în topul laureaților Grammy. „În calitate de artist, consider că este datoria mea, datoria noastră a tuturor, să reflectăm epoca în care trăim”, a transmis celebra cântăreață, potrivit sursei citate mai sus.

Harry Styles a obținut premiul pentru cea mai bună interpretare solo pop cu piesa „Watermelon Sugar”, iar John Legend a obținut premiul pentru cel mai bun album R&B, „Bigger Love”. Cel mai bun album pop a fost câtigat de Dua Lipa cu LP-ul „Future Nostalgia”.

Lista principalelor categorii ale Premiilor Grammy 2021 (a 63-a ediție)