Premiile Grammy 2023, lista câștigătorilor. Beyonce a intrat în istorie

Care este lista câștigătorilor de la Premiile Grammy 2023. Beyonce a intrat în istorie după ce a obținut celebrul premiu.

Premiile Grammy 2023. Care este lista câștigătorilor din acest an

Lista câștigătorilor din 2023 de la începe cu Beyonce, care a reușit să realizeze o performanță.

Cântăreața de 41 de a intrat oficial în istorie după ce a reușit să doboare recordul pentru cele mai multe gramofoane obținute în carieră, deținut până aseară de dirijorul Georg Solti, care avea 31 de premii.

Artista a ținut un discurs emoționant pe scenă în care i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru că o protejează, dar și familiei sale, și nu în ultimul rând a avut un mesaj pentru comunitatea LQBTQ.

„Încerc să nu devin prea emoţionată. Încerc doar să mă bucur de această seară. Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mă protejează. Îţi mulţumesc, Dumnezeule!”, a spus pe scenă artista.

„Vă mulţumesc pentru dragostea voastră şi pentru faptul că aţi reinventat acest gen muzical”, a mai spus aceasta.

O altă performanță, înregistrată la Grammy 2023

De asemenea, un alt record a fost stabilit de actrița Viola Davis, care a devenit „EGOT”, adică un artist ce a primit toate cele mai importante trofee din industrie, adică Emmy, Grammy, Oscar şi Tony.

Există doar 18 persoane care au mai reușit această performanță în cariera lor, dobândită acum și de Viola Davis, care a câștigat un Grammy pentru cartea audio „Finding Me”, la premiile decernate aseară.

2023. Iată cine sunt artiștii care au plecat acasă cu celebrele premii:

– Albumul anului: „Harry’s House” – Harry Styles

– Înregistrarea anului: „About Damn Time” – Lizzo

– Cântecul anului: „Just Like That” – Bonnie Raitt

– Cel mai bun artist debutant: Samara Joy

POP:

– Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Unholy” – Sam Smith & Kim Petras

– Cel mai bun album pop vocal: „Harry’s House” – Harry Styles

– Cea mai bună interpretare pop solo: „Easy on Me” – Adele

DANCE/ELECTRONIC:

– Cea mai bună înregistrare dance: „Break My Soul” – Beyonce

– Cel mai bun album Dance/Electronic: „Renaissance” – Beyonce

ROCK:

– Cel mai bun cântec rock: „Broken Horses” – Brandi Carlile

– Cea mai bună interpretare rock: „Broken Horses” – Brandi Carlile

– Cea mai bună interpretare metal: „Degradation Rules” – Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi

– Cel mai bun album rock: „Patient Number 9” – Ozzy Osbourne

ALTERNATIV:

– Cea mai bună interpretare alternativ: „Chaise Longue – Wt Leg

– Cel mai bun album alternativ: „Wet Leg” – Wet Leg

R&B:

– Cea mai bună interpretare R&B tradiţională: „Plastic Off the Sofa” – Beyonce

– Cea mai bună interpretare R&B: „Hrs & Hrs” – Muni Long

– Cel mai bun cântec R&B: „Cuff It” – Beyonce

– Cel mai bun album R&B: „Black Radio III” – Robert Glasper

RAP:

– Cel mai bun album rap: „Mr. Morale & The Big Steppers” – Kendrick Lamar

– Cea mai bună interpretare rap: „The Heart Part 5” – Kendrick Lamar

– Cel mai bun cântec rap: „The Heart Part 5” – Kendrick Lamar

– Cea mai bună interpretare de rap melodic: „Wait For U” – Future Ft. Drake & Tems

COUNTRY:

– Cea mai bună interpretare country solo: „Live Forever” – Willie Nelson

– Cea mai bună interpretare a unui duo/grup country: „Never Wanted To Be That Girl” – Carly Pearce & Ashley McBryde

– Cel mai bun cântec country: „Til You Can’t” – Cody Johnson

– Cel mai bun album country: „A Beautiful Time” – Willie Nelson.