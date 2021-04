Live video premiile Oscar 2021, cu Colectiv printre nominalizaţi. Vezi online gala

FANATIK.RO îţi oferă online, live video, posibilitatea de a urmări gala premiilor Oscar 2021 în noaptea de duminică spre luni, gală la care filmul Colectiv se numără printre nominalizaţi.

În noaptea de 25 spre 26 noiembrie, toți ochii vor fi ațintiți spre ceremonia de decernare a celor mai importante distincții acordate an de an în industria cinematografică. Ajunsă la ediția cu numărul 93, gala de decernare a mult-râvnitelor Premii Oscar – căci despre ele vom vorbi în cele ce urmează, cum probabil v-ați dat seama deja – are în acest an o semnificație aparte pentru România.

Colectiv, documentarul prin care regizorul Alexandru Nanau și-a propus, cu ajutorul medicilor, jurnaliștilor de investigație și chiar al unor oficiali guvernamentali, să aducă la lumină toate încrengăturile unui sistem profund corupt, în contextul celei mai mari tragedii din istoria recentă a țării noastre, se află la loc de cinste pe lista nominalizărilor.

Chiar dacă șansele să se întoarcă acasă cu o statuetă sunt, în opinia criticilor de specialitate, destul de mici (al treilea favorit atât la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, cât și la „Cel mai bun lungmetraj documentar), simpla prezență pe covorul roșu îi oferă echipei din spatele acestei producții nenumărate motive de bucurie.

Gala Premiilor Oscar 2021. Colectiv luptă pentru statuetă. Cine sunt principalii concurenți

„Nici prin cap nu mi-a trecut că vom ajunge într-un astfel de moment – fie că e Oscar sau altceva. Oscarul e o bucată din cariera filmului care s-a întâmplat fără ca noi în faza de documentare, sau de producție sau de postproducție, să fi putut influența ceva, deci nu există o rețetă.

Pentru mine și pentru toată echipa, faptul că filmul are două nominalizări la Oscar este cea mai bună recompensă, și nu mă refer numai la una profesională, dar pentru noi a însemnat o expunere a filmului mai bună decât în orice variantă de carieră a lui, a ajuns la un număr imens de oameni.

Dacă această nominalizare a făcut ceva extraordinar pentru toată lumea a fost faptul că a crescut enorm numărul oamenilor care au văzut filmul. Povestea oamenilor de la Colectiv a fost auzită pe întreaga planetă”, a declarat Antoaneta Opriș, co-autor și scenarist al Colectiv.

Chiar dacă a urmărit cu atenție toate producțiile care luptă umăr la umăr pentru statuetă, la ambele categorii, mărturisește cu mâna pe inimă că îi este extrem de greu să facă predicții în privința câștigătorilor.

De altfel, pariorii sunt de părere că documentarul ce poartă semnătura unei echipe românești conduse de regizorul Alexander Nanau pornește cu șansa a treia la categoria „Cel mai bun lungmetraj străin”, după Another round (1,08) și Quo Vadis, Aida? (7,5), în timp ce la categoria „Cel mai bun lungmetraj documentar” este cotat cu 9, după My Octopus Teacher (1,2) și Time ( 5), și Colectiv cu 9.

„Sunt filme extrem de diferite care tratează subiecte diferite. Cumva, dacă ar fi să mă uit foarte cinstit la concurența de la filme internaționale, favoritul meu, care cred că ar merita să câștige, este `Quo Vadis, Aida?”, a mai spus Antoaneta Opriș, conform europalibera.org.

Nominalizările pentru secţiunea „Cel mai bun film”:

The Father,

Judas and the Black Messiah

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal The Trial of Chicago 7

Mank

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun regizor”:

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao (Nomadland)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Thomas Vinterberg (Another Round)

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun actor în rol principal”:

Riz Ahmed (Sound of Metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (The Father),

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Nominalizările pentru secțiunea „Cea mai bună actriță în rol principal”:

Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)

Andra Day (The United States v. Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)

Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligan (Promising Young Woman)

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun actor în rol secundar”:

Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)

Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

Paul Raci (Sound of Metal)

LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)

Nominalizările pentru secțiunea „Cea mai bună actriță în rol secundar”:

Olivia Colman (The Father)

Amanda Seyfried (Mank)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Yuh-Jung Youn (Minari)

Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun lungmetraj internațional”:

Another Round (Denmarca)

Better Days (Hong Kong)

Colectiv (România)

The Man Who Sold His Skin (Tunisia)

Qu Vadis, Aida? (Bosnia şi Herzegovina)

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun lungmetraj de animație”:

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Nominalizările pentru secțiunea „Cea mai bună scenografie”:

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News of the World

Tenet

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun scenariu adaptat”

Borat Subsequent MovieFilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun scenariu original”:

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

TheTrial of the Chicago 7

Nominalizările pentru secțiunea „Cea mai bună imagine”:

Sean Bobbitt (Judas and the Black Messiah)

Erik Messerschmidt (Mank)

Dariusz Wolski (News of the World)

Joshua James Richards (Nomadland)

Phedon Papamichael (The Trial of the Chicago 7)

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun montaj”:

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Nominalizările pentru secțiunea „Cea mai bună coloană sonoră”:

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun cântec”:

Fight For You (Judas and the Black Messiah)

Hear My Voice (The Trial of the Chicago 7)

Husavik (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

lo Sě (Seen) (The Life Ahead/ La Vita Davanti a Se)

Speak Now (One Night in Miami…)

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun sunet”:

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Nominalizările pentru secțiunea „Cele mai bune efecte vizuale”:

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun machiaj/cea mai bună coafură”:

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Nominalizările pentru secțiunea „Cele mai bune costume”:

Emma

Ma Rainey’s Blackbottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun scurtmetraj animat”:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune”:

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun lungmetraj documentar”:

Colectiv

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Nominalizările pentru secțiunea „Cel mai bun scurtmetraj documentar”:

Colette

A Concerto Is a Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song For Latasha

Gala premiilor Oscar 2021 este transmisă la TV și online în format live video

Trebuie spus că mult așteptata ceremonie de decernare a premiilor Oscar din acest an va avea parte de o organizare cu totul și cu totul specială, adaptată pandemiei Covid-19 și va fi transmisă în peste 225 de țări din întreaga lume.

Cinefilii români o vor putea urmări online, în noaptea de duminică spre luni, la ora 3:00, pe platforma Voyo. Și pentru că programul de lucru nu le permite tuturor să o prindă live, gala va fi difuzată în reluare, marți, 27 aprilie, de postul Pro Cinema, cu începere de la 20:30.