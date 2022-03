Premiile Oscar 2022. Lista completă a câștigătorilor. „CODA”, desemnat cel mai bun film

Cea mai așteptată gală de film a avut loc pe 27 martie. Evenimentul s-a desfășurat la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, California. În deschidere a cântat Beyonce, iar cele mai mari celebrități ale lumii au fost prezente, după doi ani în care spectacolul cu covor roșu a fost anulat. În mediul online, au început deja să apară video cu cele mai important momente.

Câștigătorii premiilor Oscar 2022

Cel mai bun film: „CODA”

Cel mai bun actor în rol principal: Will Smith („King Richard”)

Cea mai bună actriță în rol principal: Jessica Chastain („The eyes of Tammy Faye”)

Cea mai bună actriță în rol secundar: Ariana DeBose („West Side Story”)

Cel mai bun actor secundar: Troy Kotsur („CODA”)

Cel mai bun regizor: Jane Campion („The power of the Dog”)

Cel mai bun film de animație: „Encanto”

Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune: „The Long Goodbye”

Cel mai bun film internațional: „Drive My Car”

Cel mai bun scenariu original: Kenneth Branagh („Belfast”)

Cel mai bun scenariu adaptat: „Coda”

Cel mai bun film documentar: „Summer of soul”

Cele mai bune efecte speciale: „Dune”

Cea mai regie de imagine: „Dune”

Cel mai bun sunet: „Dune”

Cea mai bună cinematografie: „Dune”

Cea mai bună coloană sonoră: „Dune”

Cel mai bun design de producție: „Dune”

Cele mai bune costume: „Cruella”

Cel mai bun machiaj și coafură: „The Eyes of Tammy Faye”

ADVERTISEMENT

„CODA” a câștigat premiul pentru cel mai bun film

După cum au preconizat specialiștii, pelicula „CODA” a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în cadrul galei din 2022. La titlu au mai fost nominalizate producțiile Belfast”, „Don’t Look Up”, „Drive My Car”, „Dune”, „King Richard”, „Licorice Pizza”, „Nightmare Alley”, „The Power of the Dog”, și „West Side Story”.

Cel mai așteptat premiul al serii a fost înmânat de Lady Gaga şi Liza Minnelli. „CODA” a câștigat în ciuda faptului că a avut doar trei nominalizări generale la ceremonia de pe 27 martie. Astfel, a devenit primul film de la Grand Hotel, în 1932, care a câștigat Oscarul cu mai puțin de patru nominalizări generale la ceremonie, conform

ADVERTISEMENT

Jessica Chastain a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță

Nominalizată alături de Olivia Colman („The Lost Daughter”), Penélope Cruz („ Parallel Mothers”), Nicole Kidman („Being The Ricardos”) și Kristen Stewart ( „Spencer”), Jessica Chastain a fost cea care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol principal.

Transformarea sa uluitoare i-a convins pe membrii Academiei. Premiul i-a fost înmânat de Sir Anthony Hopkins, iar actrița a avut și un mesaj pentru cei care nu au încredere în forțele proprii.

ADVERTISEMENT

„Mulțumesc regizorului, care a creat un spațiu care a încurajat creativitatea. Toți cei care se simt singuri, vreau să știți că sunteți iubiți pentru ceea ce sunteți cu adevărat.”, a spus Jessica Chastain.

Will Smith a câștigat premiul pentru cel mai bun actor

Premiul Oscar pentru cel mai bun actor principal i-a fost înmânat lui Will Smith pentru rolul său din „King Richard”. La aceiași categorie au mai fost nominalizați Javier Barden („Being the Ricardos”), Benedict Cumberbatch („The Power of the Dog”), Andrew Garfield („Tick, Tick…Boom!”) și Denzel Washington („The Tragedy of Macbeth”).

ADVERTISEMENT

Will Smith a urcat pe scenă să își ridice premiul la scurt timp , care a făcut o glumă despre Jada Smith. Actorul și-a cerut scuze pentru gestul violent la care a recurs și a motivat că a făcut asta doar pentru că își iubește foarte mult soția.

ADVERTISEMENT

„În acest moment al vieții mele sunt copleșit, ceea ce îmi cere Dumnezeu să fac și să fiu pe lumea asta… Sunt chemat să-i iubesc pe oameni și să-i ocrotesc și să fiu important pentru ai mei. Vreau să mulțumesc întregii familii Williams pentru că mi-ați dăruit iubirea voastră.”, a spus Will Smith, cu ochii în lacrimi, după ce și-a auzit numele.

Troy Kotsur a câștigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar

În 2022, premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar a mers la Troy Kotsur, pentru rolul său din „CODA”. Pentru titlu, el s-a luptat cu Kodi Smit-McPhee („The Power of the Dog”), Ciaran Hinds („Belfast”), Jesse Plemons („The Power of the Dog”) și J.K. Simmon („Being the Ricardos”).

În „CODA”, Troy Kotsur a interpretat rolul unui tată surd al unei fiice care aude. Astfel, el a devenit al doilea actor surd care a câștigat un premiu Oscar. Prima a fost Marlee Matlin, care a câștigat cea mai bună actriță pentru interpretarea ei de debut în filmul „Children of a Lesser God ”(1986).

Ariana DeBose a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar

Primul premiu al serii i-a fost înmânat Arianei DeBose. Ea a primit titlul de cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru interpretarea sa din „West Side Story”. Nominalizate la această categorie au mai fost Jessie Buckley („The Lost Daughter”), Judy Dench („Belfast”), Kirsten Dunst („The Power of the Dog”) și Aunjanue Ellis („King Richard”).

„Visele devin realitate.”, a spus actrița atunci când și-a ridicat premiul.

Jane Campion a câștigat premiul pentru cel mai bun regizor

Realizatorul The Power of the Dog a devenit prima femeie nominalizată de două ori la categoria cel mai bun regizor. Jane Campion a câștigat în fața rivalilor săi, Kenneth Brannagh ( „Belfast”), Ryusuke Hamaguchi („Drive My Car”), Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza” ) și Steven Spielberg („West Side Story”).

Premiul Oscar i-a fost înmânat de Kevin Costner. Jane Campion a menționat în discursul său că a fost o adevărată plăcere să regizeze filmul western.

„Dune” a câștigat premiul pentru cea mai bună coloană sonoră

Filmul „Dune” a fost cel mai premiat al serii. Pelicula a primit câte un pentru 6 categorii, anume: Cele mai bune efecte vizuale, Cea mai bună cinematografie, Cel mai bun montaj de film, Cea mai bună coloană sonoră, Cel mai bun sunet, Cel mai bun design de producție.

La secțiunea cea mai bună coloană sonoră au mai fost nominalizate: „Belfast”, „No Time To Die”, „The Power of the Dog”și „West Side Story”