Premisele care arată că Mircea Lucescu ne va califica la CM 2026: „Sunt multe semne ale destinului!”

La emisiunea Oldies but Goldies, Andrei Vochin a scos la lumină „semnele” care arată că Mircea Lucescu ne va califica la Campionatul Mondial din 2026. Oficialul FRF rămâne optimit, deși “tricolorii” au cedat partida cu Bosnia, scor 0-1.

Istoria ne arată că Mircea Lucescu va califica naționala la CM 2026: „Se pot lega multe semne”

România a suferit prima înfrângere în noul mandat al lui Mircea Lucescu, , dar “tricolorii” păstrează multe variante pentru a ajunge din nou la Campionatul Mondial.

La Oldies but Goldies, Andrei Vochin a dezvăluit care sunt premisile care arată că cu naționala României. Emisiunea poate fi urmărită live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 13:30, în fiecare zi de vineri.

„A fost o victorie uriașă, din păcate a fost singura. Așa cum am spus, noi avem o singură înfrângere în meciurile oficiale cu campioanele mondiale. În meciurile oficiale avem înfrângerea de la Campioanul Mondial de la Guadalajara, 0-1 cu Anglia.

Avem 0-0 cu Italia de la Florența și mai avem 1-1 la Campionatul Mondial din 1990 cu Argentina. Un rezultat extraordinar cu golul marcat de Gabi Balint. Un meci prin care noi ne-am calificat mai departe.

Ultima oară când am întâlnit o campioană mondială a fost la Campioanatul European din 2008. Am jucat la Zurich contra Italia, care era campioană mondială în 2006. Am jucat și cu Franța în 2002, era campioana mondială și ne-au bătut cu 2-1.

Am jucat la Campionatul European, i-am condus pe italieni cu 1-0. Mutu a dat gol, după care Mutu a obținut lovitura de la 11 metri pe finalul meciului și pe care tot el a ratat-o. Ar fi fost a doua victorie împotriva unei campioane mondiale și din nou în fața Italiei”, a spus Andrei Vochin.

Andrei Vochin: „Sunt multe semne ale destinului pentru calificare”

„Sunt multe semne ale destinului care se pot lega. Tu îți dai seama, acest Campionat Mondial e organizat în Statele Unite, Canada și Mexic. Lucescu a fost căpitanul nostru de la Guadalajara din Mexic. El a fost la un Campionat Mondial, singurul Campionat Mondial la care s-a dus activ ca jucător sau antrenor.

Poate ajunge din nou la Guadalajara, că Guadalajara e un oraș care găzduiește o grupă. Sunt multe semne ale destinului pentru calificare. Acum să o mai ducem și noi mai departe, că știi cum e, Dumnezeu îți dă și o grupă ușoară, dar nu-ți bagă în sac, așa că trebuie să ne facem și noi treaba.

Au mai fost încă șapte meciuri amicale pe care le-am disputat în decursul timpului. Unele în 1939 și 1940 cu Italia, care era campioană mondială. Le-am pierdut pe amândouă, unul cu 1-0 la București, pe stadionul 23 august, care era unde e acum Palatul Parlamentului.

Și al doilea, ne-au bătut 2-1 la Roma. După care am mai jucat în 1968 și 1969 am jucat două meciuri amicale cu Anglia, 0-0 și 1-1. În 1974 am avut un amical cu Brazilia și am pierdut cu 2-0, am avut un amical cu Argentina în 1982 și am pierdut cu 2-0”, a mai spus oficialul FRF.