Premiul de la Românii au talent 2021 este uriaș. Câți bani primește câștigătorul sezonului 11

Premiul pus în joc de producătorii show-ului„ Românii au talent” este unul uriaș și anul acesta. Câștigătorul sezonului 11 primește o sumă de bani echivalentă cu prețul unui apartament de 3 camere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fericitul norocos care va pune mâna pe premiul cel mare de la Pro TV se va alege cu 120.000 de euro, la fel ca și în sezoanele anterioare. De asemenea, producătorii pregătesc surprize importante și pentru ceilalți doi concurenți care ocupă podiumul.

Mai exact, persoana care se va clasa pe locul doi va pleca acasă cu 20.000 de euro, în timp ce participantul de pe locul trei va încasa un premiu de 10.000 de euro. Așadar, Românii au talent vine cu sume generoase, dar și multe alte surprize.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Românii au talent, premiu uriaș în sezonul 11. Câți bani încasează câștigătorul

Rămâne de văzut cine va câștiga marele premiu de 120.000 de euro, sezonul cu numărul 10 fiind revendicat de Radu Palaniță. Totodată, în 2019 recompensa pentru talentul său a fost luată de Ana Maria Pantaze, care a surprins telespectatorii cu timbrul său vocal.

În aceeași ediție, Magitot a luat premiul de originalitate, care se ridică la valoarea de 10.000 de euro. În 2018 s-a clasat pe primul loc Emil Rengle, dansatorul realizând un adevărat spectacol din dansul său, care a avut loc pe tocuri foarte înalte.

ADVERTISEMENT

Sezonul 11 din Românii au talent începe vineri, 5 februarie, una dintre noutățile show-ului fiind faptul că va fi difuzat de două ori pe săptămână. În afară de ziua în care era difuzată pe post și până acum, emisiunea de talent va putea fi urmărită și în fiecare seară de luni.

O altă schimbare adusă show-ului de la Pro TV este legată de echipa juraților, care este formată din Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu, ca și până acum, Mihai Petre luând decizia de a părăsi scaunul. Renumitul dansator și coregraf a fost înlocuit de actrița Alexandra Dinu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Televiziunea a fost prima mea pasiune, dar când am descoperit filmul, am știut că locul meu era acolo. În ultimii ani, am primit numeroase propuneri din televiziune, dar nu am simțit că era nici locul și nici timpul potrivit.

Am știut mereu că va veni o zi când voi reveni în televiziune, iar când am primit propunerea pentru Românii au talent, cel mai bun show de entertainment, am știut că ACUM este momentul!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este o nouă experiență pe care o aștept cu entuziasm. Abia aștept să povestesc despre această perioadă odată ce vom începe treaba”, a declarat Alexandra Dinu înainte de a începe filmările de la „Românii au talent”, potrivit libertatea.ro.