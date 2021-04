Premiul de la Survivor România, împărțit în două? Cum s-ar putea ajunge la această decizie

Există posibilitatea ca premiul de la Survivor România să fie împărțit la doi concurenți în marea finală? Mama unuia dintre concurenți lansează această variantă care ar putea să le dea de gândit celor de la Kanal D sau fiului ei.

După cum se știe, la finalul concursului o singură persoană câștigă marele premiu. Prima ediție a fost câștigată de Elena Ionescu, cea care a păstrat toți banii pentru ea, însă anul acesta lucrurile ar putea sta diferit dacă ar câștiga un anumit concurent.

Geta Sterp a mărturisit într-un interviu online că ar fi foarte bucuroasă dacă fiul ei, Culiță, ar împărți banii cu Zannidache, pe care a început să îl îndrăgească foarte mult.

Mama lui Culiță vrea ca premiul de la Survivor România să fie împărțit între băiatul ei și Zanni

Geta spune că are convingerea că băiatul ei va ajunge în marea finală și și-ar dori ca Culiță să împartă banii cu Zanni.

„Am simțul că el va ajunge în finală. E un luptător adevărat și e un băiat care a crescut doar în natură, în aer liber. Noi am fost mai mult pe afară ca în casă. Eu mi-aș dori ca trofeul să se împartă în două.

Eu am văzut că Zanni săracul nu a avut părinți, mă pun în situația copiilor mei să nu fi avut părinți, să nu fi avut pe nimeni alături. Banii vin și pleacă. Trofeul să îl înmâneze la băiețelul lui și banii să îi dea la Zanni”, a declarat mama lui Culiță Sterp în emisiunea Ștafeta mixtă de pe Youtube.

Reamintim că marele premiu de la Survivor România 2021 este de 250.000 de lei, adică peste 50.000 de euro.

Mama Geta a suferit când a văzut rătăcirea lui Culiță

„Chiar am știut că e foarte greu, dar eu sunt o fire optimistă. În viața mea eu pesimistă nu am fost. Eu iau fiecare zi așa cum o dă Dumnezeu. Dacă te rogi și îți vezi de treabă, eu am încredere că Culiță va fi supraviețuitor”, a mai spus mama lui Culiță de la Survivor România.

Femeia a mai mărturisit că s-a consumat foarte mult din cauza ultimelor evenimente care s-au petrecut în Republica Dominicană, făcând referire la rătăcirea prin pădure a fiului ei, și a plâns destul de mult.

