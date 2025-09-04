Sport

Premoniția fostului antrenor al lui Vladislav Blănuță s-a adeverit: „Nu este o surpriză. Am spus că va ajunge un mare atacant în Europa!”

Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a declanșat un val de reacții. Ce a spus fostul antrenor al tânărului atacant.
Mihai Dragomir
04.09.2025 | 08:15
Fostul antrenor al lui Vladislav Blănuță l-a lăudat după transferul la Dinamo Kiev. Ce a spus despre tânărul atacant român. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Vladislav Blănuță este noul jucător al lui Dinamo Kiev. Tânărul atacant român a semnat cu gruparea ucraineană un contract valabil pe următorii 5 ani. Ce a spus fostul său antrenor după mutarea răsunătoare.

Fostul antrenor al lui Vladislav Blănuță știa că atacantul va ajunge la un club de top din Europa

Vladislav Blănuță a ajuns prima dată în România la FCU Craiova, inițial împrumutat, iar ulterior transferat definitiv. A urmat apoi un împrumut la U Cluj, sezonul trecut, unde a impresionat și mai mult.

La clubul din Bănie, el a fost antrenat pentru o scurtă perioadă de italianul Giovanni Costantino. Tehnicianul a reacționat imediat după transferul vârfului de 23 de ani la Dinamo Kiev, precizând că a crezut în Blănuță, cel care a apucat să joace în acest sezon din Liga 3, încă de la primul contact.

„Am spus că va ajunge un mare atacant în Europa!”

„Transferul lui Blănuță la Dinamo Kiev nu este o surpriză. Nu m-am temut, în ciuda multelor greșeli din acel meci (n.r. – FCU Craiova – Dinamo 2-1, 02.02.2024), să îl protejez și să cred în el chiar și la interviul de după meci.

Am spus că va ajunge un mare atacant în Europa. Am avut norocul să fiu antrenorul multor numere 9 la nivel înalt, cum este de asemenea Bojan Miovski, care s-a transferat de la Rangers la Girona, dar și mulți alții.

Secretul, în cazul tinerilor, este să crezi în ei și să lucrezi cu ei!”, a scris Giovanni Costantino pe contul său personal de Facebook, după transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.

  • 9 goluri a marcat Blănuță în 46 de apariții pentru FCU Craiova
  • 12 goluri a marcat Blănuță în 37 de apariții pentru U Cluj
  • 1,8 milioane de euro este cota atacantului în prezent
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
