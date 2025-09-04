Premoniția fostului antrenor al lui Vladislav Blănuță s-a adeverit: „Nu este o surpriză. Am spus că va ajunge un mare atacant în Europa!”

Tânărul atacant român a semnat cu gruparea ucraineană un contract valabil pe următorii 5 ani. Ce a spus fostul său antrenor după mutarea răsunătoare.

Fostul antrenor al lui Vladislav Blănuță știa că atacantul va ajunge la un club de top din Europa

Vladislav Blănuță a ajuns prima dată în România la FCU Craiova, inițial împrumutat, iar ulterior transferat definitiv. A urmat apoi un împrumut la U Cluj, sezonul trecut, unde a impresionat și mai mult.

La clubul din Bănie, el a fost antrenat pentru o scurtă perioadă de italianul Giovanni Costantino. Tehnicianul a reacționat imediat după transferul vârfului de 23 de ani la Dinamo Kiev, precizând că a crezut în Blănuță, , încă de la primul contact.

„Am spus că va ajunge un mare atacant în Europa!”

„Transferul lui Blănuță la Dinamo Kiev nu este o surpriză. Nu m-am temut, în ciuda multelor greșeli din acel meci (n.r. – FCU Craiova – Dinamo 2-1, 02.02.2024), să îl protejez și să cred în el chiar și la interviul de după meci.

Am spus că va ajunge un mare atacant în Europa. Am avut norocul să fiu antrenorul multor numere 9 la nivel înalt, cum este de asemenea Bojan Miovski, care s-a transferat de la Rangers la Girona, dar și mulți alții.

Secretul, în cazul tinerilor, este să crezi în ei și să lucrezi cu ei!”, a scris Giovanni Costantino pe contul său personal de Facebook, după transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.

