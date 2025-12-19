Sport

Premoniția lui Cristi Chivu! Ce a spus antrenorul lui Inter înainte să fie bătut de Bologna în Supercupa Italiei

Cristi Chivu a prevăzut dezastrul lui Inter din Supercupa Italiei. Echipa antrenorului român a fost eliminată la penalty-uri de Bologna, fosta adversară a FCSB-ului din Europa League
Cristian Măciucă
19.12.2025 | 23:53
Premoniția lui Cristi Chivu! Ce a spus antrenorul lui Inter înainte să fie bătut de Bologna în Supercupa Italiei. FOTO: hepta.ro
Seară neagră pentru Cristi Chivu la Ryiadh. Inter a ratat calificarea în Supercupa Italiei, după ce a pierdut cu Bologna la loviturile de departajare. Antrenorul român a prezis înfrângerea „nerazzurrilor”.

Cristi Chivu a prezis că Inter nu va câștiga Supercupa Italiei

Inter a ratat dramatic calificarea în Supercupa Italiei. Echipa lui Cristi Chivu a fost învinsă de Bologna la loviturile de departajare. „Nerazzurri” începusă excelent meciul, cu golul lui Marcus Thuram din minutul 2, dar sorții n-au fost de partea vicecampioanei Italiei.

Meciul cu Bologna a contat pentru semifinale, Supercupa Italiei desfășurându-se sub formă de turneu, în Arabia Saudită, la Ryiadh. În cealaltă semifinală, Napoli a învins-o pe AC Milan, scor 2-0, astfel că finala va fi Napoli – Bologna. Meciul pentru trofeu se va disputa luni, 22 decembrie, de la ora 21:00.

Înaintea partidei cu fosta adversară a FCSB-ului din Europa League, Cristi Chivu a prezis eșecul echipei sale. Românul a transmis că Inter și AC Milan nu aveau ce să caute la această competiție. Cele două rivale din capitala modei au fost invitate, spre deosebire de Napoli și Bologna, care au cucerit Scudetto, respectiv Coppa Italia.

„Suntem intruși. Cel mai probabil nu merităm să fim aici, nici noi și nici AC Milan. Prezența noastră aici este, de fapt, un cadou”, a transmis Cristi Chivu, citat de tuttomercatoweb.com, înainte de Bologna – Inter. Vorbele antrenorului român s-au adeverit având în vedere că nici Inter și nici Milan nu vor juca finala Supercupei.

Ce urmează pentru Inter în Serie A

Eliminată din Supercupa Italiei, echipa lui Cristi Chivu se poate focus acum pe campionat, acolo unde are obiectiv să își păstreze fotoliul de lider. Următorul meci al lui Inter din Serie A e cu Atalanta.

Partida cu trupa din Bergamo, din etapa cu numărul 15, se va disputa abia duminică, 28 decembrie, de la ora 21:45. Înaintea rundei, „nerazzurri” sunt pe locul 1, cu 33 de puncte, cu unul mai mult decât AC Milan și cu două peste campioana Napoli.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik.
