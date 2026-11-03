Premoniția lui Dan Petrescu înainte ca FCSB să piardă 0-1 la U Cluj: „Portar și vârf”

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Dan Petrescu (58 de ani) și Cristi Balaj (55 de ani) au o relație foarte specială, după ce au lucrat împreună la CFR Cluj. În prezent, cei doi continuă să discute despre fotbal zi de zi, iar fostul antrenor al „feroviarilor” i-a trimis un mesaj lui Balaj imediat după FC Voluntari – Farul 1-2. Ideea lui s-a transformat într-o premoniție pentru ce avea să urmeze în U Cluj – FCSB.

Ce mesaj a primit Cristi Balaj de la Dan Petrescu înainte de U Cluj – FCSB 1-0

Luni, 2 noiembrie, s-au disputat două meciuri în SuperLiga României. Bineînțeles, capul de afiș a fost U Cluj – FCSB, însă de la ora 17:30 a avut loc o partidă cel puțin la fel de interesantă. Farul Constanța a venit pe stadionul „Anghel Iordănescu” pentru a o înfrunta pe FC Voluntari, iar la finalul celor 90 de minute a obținut toate cele trei puncte.

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La finalul partidei, Dan Petrescu i-a trimis un mesaj lui Cristi Balaj despre cele mai importante două piese dintr-o echipă de fotbal, portarul și vârful, după ce Alibec și Rafael Munteanu au fost la mare înălțime. Tot vârful de atac a făcut diferența și în meciul U Cluj – FCSB, după ce Jovo Lukic a profitat de greșeala din defensiva lui Reghecampf și a înscris unicul gol al partidei.

„În timp ce vorbeați, am căutat în telefon ce am povestit cu Dan Petrescu. Mi-a scris că la fotbal este important să ai portar și vârf. După meciul FC Voluntari – Farul. În care Farul a avut și atacant, pe Alibec, și portar, pe Rafael Munteanu. Mi-a scris că asta face diferența. Aseară, la 19:27. El mi-a repetat de multe ori acest lucru. Am mai văzut meciuri împreună și s-a confirmat din nou acest lucru. Portar și vârf! S-a potrivit foarte bine la meciul Voluntari cu Farul, mai ales la ce ocazii au fost pe final. Sunt foarte importanți portarii și atacanții”, a povestit Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

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De ce nu a reușit FCSB să câștige meciul de la Cluj

Exact pe ideea lui Dan Petrescu, FCSB nu a beneficiat de una dintre piesele importante: atacantul. Laurențiu Reghecampf a început meciul cu David Miculescu pe poziția de vârf, însă fotbalistul pentru care roș-albaștrii au plătit 1,7 milioane de euro celor de la UTA nu a dat randament. Roș-albaștrii par să aibă adevărate probleme în acea zonă, unde nici Garita nu a excelat, iar Denis Drăguș a fost măcinat de accidentări. Tocmai de aceea, Gigi Becali vrea să mai aducă un atacant în perioada de mercato de iarnă. În opinia lui Valeriu Răchită, unul dintre analiștii FANATIK, formația antrenată de Reghecampf nu a reușit să înscrie În repriza a doua, el a enumărat 8 fotbaliști de câmp cu valențe mai degrabă defensive decât ofensive,