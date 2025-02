Premoniția lui Dragomir despre Dan Petrescu: „Dacă-l dă afară, nu mai prinde podiumul ani de zile”. Sfat pentru Varga: „Ține de șontorogul ăsta!”

Dan Petrescu l-a enervat pe Neluțu Varga cu ultimele declarații. Patronul de la CFR Cluj a dezvăluit că ia în calcul despărțirea de antrenorul care a scris istorie în Gruia după rezultatul de egalitate cu Poli Iași, scor 1-1.

Mitică Dragomi, sfat pentru Neluțu Varga: „Dacă-l dă afară pe Petrescu, nu mai prinde podiumul ani de zile”

Condițiile meteorologice de la Iași și absența lui Louis Munteanu i-au pus bețe în roate lui Dan Petrescu. nu a profitat de superioritatea numerică și a plecat din Copou doar cu un punct și astfel a ratat șansa să urce pe primul loc, chiar și pentru câteva ore.

Neluțu Varga a luat foc după declarațiile „Bursucului” și rezultatul din Copou. Finanțatorul din SuperLiga a anunțat că ia în calcul despărțirea de Dan Petrescu. Mitică Dragomir a reacționat după ce l-a auzit pe patronul celor de la CFR Cluj.

„Dacă-l dă afară pe Dan Petrescu nu termină în primele trei locuri în cinci ani de zile. Sunt puțini antrenori ca Petrescu! De ce să fie obosit, e obosit la 50 și ceva de ani? Cine e depășit? Ne-am obișnuit că numai el ia trofee, mă tem că și anul ăsta îl ia tot el.

Are echipă de doi lei! Cu o floare nu se face primăvară, Dan Petrescu nu are echipă de primele cinci locuri. CFR Cluj are antrenor de primul loc și jucători de locul cinci, șase. Nici U Cluj nu are echipă de primele șase locuri, joacă cu niște babe, care sunt de respectat.

Toți au 36-37 de ani, păi mai poți să faci un asemenea efort? Când mă întâlnesc cu Neluțu îi spun să țină de șontorogul ăsta cât poate. Cum l-a schimbat a și alunecat. A încercat și cu marele Șumudică și nu a prins”, a declarat Mitică Dragomir.

Neluțu Varga l-a distrus pe Dan Petrescu: „Plângăciosule”

, scor 1-1. Patronul ardelenilor s-a arătat deranjat de declarații lui Dan Petrescu: „În concepția lui Dan Petrescu, alții fac bine, numai noi la CFR nu facem bine.

Cum poți să spui, plângăciosule, că FCSB este singura echipă din România care își permite să facă transferuri? Când CFR ți-a făcut cea mai tare campanie de transferuri a iernii? Așa o spun și specialiștii. FCSB l-a luat pe Gheorghiță.

Noi i l-am adus lui Petrescu pe Emerllahu, cel mai bun fotbalist din Kosovo, care la doar 22 de ani are deja 6 selecții la echipa națională, care a câștigat tot în Kosovo și care are deja experiență în cupele europene.

Deci nici așa nu e bine? Colegii din club i-au făcut lui Dan Petrescu cea mai solidă campanie de transferuri din ultimii ani și vreau să le mulțumesc pentru asta. Doar Dan Petrescu se poartă ca un plângăcios”.