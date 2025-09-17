Sport

Premoniția lui Mitică Dragomir despre situația lui Cristi Chivu. Cât timp îi mai dă pe banca Interului? „Cu șmecheria asta te naști”

Dumitru Dragomir a analizat situația în care se află Cristi Chivu la Inter după eșecul suferit în derby-ul contra lui Juventus (3-4).
Bogdan Mariș
17.09.2025 | 13:30
Dumitru Dragomir a analizat situația în care se află Cristi Chivu la Inter. FOTO: colaj Fanatik

La primul Derby d’Italia cu Cristi Chivu pe banca tehnică, Inter a cedat dramatic, scor 3-4, pe terenul rivalei Juventus, după ce a condus cu 3-2 până spre finalul jocului. Dumitru Dragomir a vorbit la „Profețiile lui DON Mitică” despre situația în care se află tehnicianul român și despre momentul în care acesta ar putea fi demis.

Cristi Chivu, demis de pe banca Interului? Dumitru Dragomir a dat verdictul

Mitică Dragomir e de părere că meciul din Champions League contra lui Ajax, care se va disputa miercuri, de la ora 22:00, va juca un rol extrem de important pentru Cristi Chivu. „Dacă câștigă miercuri, îl lasă tot campionatul. Dacă nu, într-o lună de zile e schimbat”, a afirmat fostul președinte al LPF, contrat însă de Horia Ivanovici. „Eu zic că mai repede, nu îl mai așteaptă o lună, Mourinho e la Milano deja, a aterizat”, a transmis directorul FANATIK.

„Corleone” a analizat apoi partida spectaculoasă dintre Juventus și Inter, câștigată de gazde cu 4-3. „Inter e o echipă bună și acum. Nu am înțeles de ce a stricat jocul scoțându-l pe Calhanoglu. Ăia țineau în jurul lui doi oameni. L-o fi menajat, a crezut că e minutul 87 și nu mai… Știi când ești antrenor mare? Când faci schimbările după minutul 75.

Ați văzut la Guardiola? Face schimbări până în minutul 80? Niciodată, doar dacă se accidentează unul sau iau cartonaș. Marii antrenori nu strică structura de echipă la schimbări. (n.r. E necopt, totuși, Chivu pentru Inter?) Nu e vorba de necopt. N-a avut nici noroc, meciul cu Juventus trebuia să îl câștige. Conducea cu 3-2 în minutul 87. Portarul a greșit la două goluri”, a declarat Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.

Ce îi lipsește lui Cristi Chivu pentru a avea succes pe banca lui Inter?

Mitică Dragomir a afirmat că lui Cristi Chivu îi lipsește „șmecheria” necesară pentru a conduce o echipă precum Inter. „El nu are nici program comercial bun. Ar trebui să facă o conferință de presă cu ziariștii, el nu are talentul ăsta, ca Mourinho sau Guardiola. El trebuie să ofere o cafea, să le spună ceva drăguț, la fotbal așa e.

(n.r. e o greșeală că s-a luat de ziariști?) Da. Unul dacă se deranjează… Cu presa n-a câștigat nimeni, nici Trump. Chivu nu a avut niciodată șmecheria asta, cu asta te naști. Ca să te faci plăcut sau, în același timp, să te faci și neplăcut, este foarte greu. Eu am luptat, am studiat chestia asta”, a transmis fostul conducător al Ligii Profesioniste.

Cristi Chivu, DAT AFARĂ de la Inter!? PROFEȚIA lui Dumitru Dragomir după 3-4 cu Juventus

