Premoniția lui Sorin Bontea în sezonul 11, Chefi la Cuțite. S-a întâmplat înainte de jocul pentru amuletă

Noi provocări pentru concurenți și jurați, în același timp, în a doua ediție din sezonul 11 Chefi la Cuțite. S-a desfășurat jocul pentru amuletă, iar Sorin Bontea a mărturisit, înainte de probă, că a avut o premoniție, spre amuzamentul celorlalți.

Ce premoniție a avut Sorin Bontea

În fiecare ediție, de acum încolo, cei patru chefi ai concursului culinar, vor da, de fapt, o bătălie strânsă pentru ”jocul de amuletă”. Marți seară, Sorin Bontea a ținut să facă o mărturisire înainte de probă, legată de un vis al său. În acesta i-a apărut Iosif Ștefănescu, bunul său prieten.

ADVERTISEMENT

”Bine ați venit dragii mei și mă bucur să vă revăd. Eu sunt curioasă dacă a visat cineva azi-noapte un seif. Sau nu vă gândiți încă?”, le-a spus Gina Pistol celor patru chefi, după care Sorin Bontea a adăugat: ”N-am visat-o, dar o să vă spun pe cine am visat aseară. Pe Iosif, vorbesc foarte serios. Vorbesc foarte serios, nu știu de unde”.

Ulterior, Gina Pistol i-a răspuns la fel de ironic lui Sorin Bontea: ”Dragii mei, vorbesc despre cei de acasă, având în vedere ce tocmai a zis Sorin, este ciudat și o să ne bănuiți de diversiuni. Chef Iosif Ștefănescu!”, a mai transmis Gina Pistol.

ADVERTISEMENT

Cine a câștigat amuleta de marți seară

Degustarea a fost făcută de artistul Mario Fresh. Mare le-a fost mirarea juraților când au aflat de la prezentatoare că trebuie să aibă un preparat compus din 11 legume. În cele din urmă, s-au descurcat, iar farfuriile lor au ajuns în fața solistului.

”Vreau să îi mai țin puțin în suspans!”, a declarat Mario Fresh, după ce a gustat din preparatul fiecărui jurat în parte. După câteva secunde, el și-a anunțat favoritul, mai exact, Cătălin Scărlătescu. De altfel, de acum încolo,

ADVERTISEMENT

Totodată, degustarea va fi făcută tot de către un invitat celebru, acesta oferind verdictul fără a ști cui aparține preparatul. Amuletele obținute de jurați se vor depozita într-un seif, și le vor oferi avantaje pe parcursul competiției.

În ceea ce o privește pe Gina Pistol, ea va putea fi văzută pentru ultima oară la Chefi la Cuțite în acest sezon. După o colaborare de 7 ani cu postul Antena 1, Motivul invocat de ea este timpul pe care și-l dorește să-l petreacă mai mult cu familia.

ADVERTISEMENT

” (…) Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune (…)”, a anunțat Gina Pistol pe rețelele de socializare.