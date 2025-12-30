Premoniția neagră a lui Tică Dănilescu la celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5: „La 4-3 eram sigur că pierdem!”

Tică Dănilescu este unul dintre cei mai galonați oameni de fotbal din istoria SuperLigii, cu mandate la Steaua și Dinamo, cu care a luat titluri peste titluri.
Acesta a trăit însă și momente cum rar vezi în fotbal, precum întoarcerea de scor halucinantă de la partida dintre Dinamo și Foresta, în care bucureștenii au avut 4-0 și în cele din urmă au pierdut.
„La 4-0 eram relaxat, îți dai seama. Mai făceai o glumă. Venise Răducioiu dacă nu mă înșel, era Lupescu în teren, aveai echipă. Vreau să spun că la 4-3 m-a apucat un tremurat. I-am spus lui Țâlnar ‘fă ceva, ia-l pe Cornel Dinu’. La 4-4 am fost sigur că pierdem. Eram acolo la tunel. Mi-au spus băieți care m-au văzut că eram alb la față.
Imediat, în prelungiri, s-a făcut 4-5. Huțu era la Foresta, mi se pare că plecase la hotel la pauză. Nu dăduseră drumul la televizor și nu știu care l-a sunat să-i spună. I-a dus la șpriț. În vestiar, după meci, ce să mai spui? Bă, venea Steaua, venea Craiova, Rapid, mai ziceai. Asta se întâmplă o dată în viață să pierzi de la 4-0. Am trăit de toate în fotbal”, a spus Dănilescu la FANATIK DINAMO.
Dinamoviștii au avut o echipă extraordinară în sezonul 2000, iar pe lângă titularii pe care îi vedeți mai jos, pe teren au mai intrat Florin Cernat, Florin Răducioiu și Claudiu Drăgan.
Unul dintre acționarii lui Dinamo, Cristi Borcea, a fost încântat de aducerea lui Tică Dănilescu, iar acesta povestește ce s-a întâmplat când a ajuns la echipa din Ștefan cel Mare.
„Uite, vezi, fără să vreau le-am trăit pe toate. Și dușuri reci, și bucurie. Uite, a bătut Dinamo în Ghencea, înainte de Paște, gol Dănciulescu din foarfecă, ce bucurie. M-am dus acasă, am dat geamurile jos, muzică, a ieșit nevasta mea și mi-a zis că-s nebun. Am zis că stau un an la Dinamo și până la urmă am stat 14 ani.
Știu că a zis Borcea că cel mai bun transfer al lui Dinamo a fost Tică Dănilescu. Mă gândeam să nu-i dezamăgesc. Dar am avut niște oameni cu care am colaborat foarte bine”, a mai spus Tică Dănilescu.