Sport

Premoniția neagră a lui Tică Dănilescu la celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5: „La 4-3 eram sigur că pierdem!”

Fostul conducător al lui Dinamo, care era la echipă în momentul celebrului meci pierdut cu Foresta Fălticeni, 4-5, și-a adus aminte de momentele trăite.
Mihai Alecu
30.12.2025 | 14:50
Premonitia neagra a lui Tica Danilescu la celebrul meci Dinamo Foresta 45 La 43 eram sigurcapierdem
EXCLUSIV FANATIK
Cum a trăit Tică Dănilescu meciul cu Foresta
ADVERTISEMENT

Tică Dănilescu este unul dintre cei mai galonați oameni de fotbal din istoria SuperLigii, cu mandate la Steaua și Dinamo, cu care a luat titluri peste titluri.

A fost la Dinamo la celebrul eșec cu Foresta și povestește cum a trăit meciul: „Eram alb”

Acesta a trăit însă și momente cum rar vezi în fotbal, precum întoarcerea de scor halucinantă de la partida dintre Dinamo și Foresta, în care bucureștenii au avut 4-0 și în cele din urmă au pierdut.

ADVERTISEMENT

„La 4-0 eram relaxat, îți dai seama. Mai făceai o glumă. Venise Răducioiu dacă nu mă înșel, era Lupescu în teren, aveai echipă. Vreau să spun că la 4-3 m-a apucat un tremurat. I-am spus lui Țâlnar ‘fă ceva, ia-l pe Cornel Dinu’. La 4-4 am fost sigur că pierdem. Eram acolo la tunel. Mi-au spus băieți care m-au văzut că eram alb la față.

Imediat, în prelungiri, s-a făcut 4-5. Huțu era la Foresta, mi se pare că plecase la hotel la pauză. Nu dăduseră drumul la televizor și nu știu care l-a sunat să-i spună. I-a dus la șpriț. În vestiar, după meci, ce să mai spui? Bă, venea Steaua, venea Craiova, Rapid, mai ziceai. Asta se întâmplă o dată în viață să pierzi de la 4-0. Am trăit de toate în fotbal”, a spus Dănilescu la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau...
Digi24.ro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean

Ce jucători a avut Dinamo la meciul cu Foresta

Dinamoviștii au avut o echipă extraordinară în sezonul 2000, iar pe lângă titularii pe care îi vedeți mai jos, pe teren au mai intrat Florin Cernat, Florin Răducioiu și Claudiu Drăgan.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1
  • Dinamo: Șt. Preda – T.Petre, Onuț, Mihali, V. Năstase, Bolohan – Tameș, Lupescu, Vl. Munteanu – Mihalcea, M. Niculae
  • Antrenor: Cornel Dinu
  • Foresta: E. Nae – Șchiopu, Ov. Ciobanu, Munteanu, Beldiman – Botan, Ene, Brujan, Semeghin – Păcurar, Niță
  • Antrenor: Marin Barbu
  • Marcatori: (T. Petre 12, Mihalcea 23, Tameș 43, M. Niculae 47 / Niță 62, 90, Păcurar 73, Botan 75, 82)

Ce a spus Borcea după ce Tică Dănilescu a ajuns la Dinamo

Unul dintre acționarii lui Dinamo, Cristi Borcea, a fost încântat de aducerea lui Tică Dănilescu, iar acesta povestește ce s-a întâmplat când a ajuns la echipa din Ștefan cel Mare.

„Uite, vezi, fără să vreau le-am trăit pe toate. Și dușuri reci, și bucurie. Uite, a bătut Dinamo în Ghencea, înainte de Paște, gol Dănciulescu din foarfecă, ce bucurie. M-am dus acasă, am dat geamurile jos, muzică, a ieșit nevasta mea și mi-a zis că-s nebun. Am zis că stau un an la Dinamo și până la urmă am stat 14 ani.

ADVERTISEMENT

Știu că a zis Borcea că cel mai bun transfer al lui Dinamo a fost Tică Dănilescu. Mă gândeam să nu-i dezamăgesc. Dar am avut niște oameni cu care am colaborat foarte bine”, a mai spus Tică Dănilescu.

E gata! Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre revenirea lui Florinel Coman...
Fanatik
E gata! Gigi Becali, anunț de ultimă oră despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB
Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri cu „Generația de Aur”. Cum a fost lăsat fără...
Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri cu „Generația de Aur”. Cum a fost lăsat fără cuvinte de Filarmonica lui Hagi
Tragedie în lumea sporturilor de iarnă! O avalanșă a provocat trei decese
Fanatik
Tragedie în lumea sporturilor de iarnă! O avalanșă a provocat trei decese
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas...
iamsport.ro
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas efectiv șocat de ceea ce i s-a întâmplat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!