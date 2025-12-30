Premoniția neagră a lui Tică Dănilescu la celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5: „La 4-3 eram sigur că pierdem!”

ADVERTISEMENT

Tică Dănilescu este unul dintre cei mai galonați oameni de fotbal din istoria SuperLigii, cu mandate la Steaua și Dinamo, cu care a luat titluri peste titluri.

A fost la Dinamo la celebrul eșec cu Foresta și povestește cum a trăit meciul: „Eram alb”

Acesta a trăit însă și momente cum rar vezi în fotbal, precum întoarcerea de scor halucinantă de la partida dintre Dinamo și Foresta, în care bucureștenii au avut 4-0 și în cele din urmă au pierdut.

„La 4-0 eram relaxat, îți dai seama. Mai făceai o glumă. Venise Răducioiu dacă nu mă înșel, era Lupescu în teren, aveai echipă. Vreau să spun că la 4-3 m-a apucat un tremurat. I-am spus lui Țâlnar ‘fă ceva, ia-l pe Cornel Dinu’. La 4-4 am fost sigur că pierdem. Eram acolo la tunel. Mi-au spus băieți care m-au văzut că eram alb la față.

Imediat, în prelungiri, s-a făcut 4-5. Huțu era la Foresta, mi se pare că plecase la hotel la pauză. Nu dăduseră drumul la televizor și nu știu care l-a sunat să-i spună. I-a dus la șpriț. În vestiar, după meci, ce să mai spui? Bă, venea Steaua, venea Craiova, Rapid, mai ziceai. Asta se întâmplă o dată în viață să pierzi de la 4-0. Am trăit de toate în fotbal”, a spus Dănilescu la FANATIK DINAMO.

Ce jucători a avut Dinamo la meciul cu Foresta

au avut o echipă extraordinară în sezonul 2000, iar pe lângă titularii pe care îi vedeți mai jos, pe teren au mai intrat Florin Cernat, Florin Răducioiu și Claudiu Drăgan.

Dinamo: Șt. Preda – T.Petre, Onuț, Mihali, V. Năstase, Bolohan – Tameș, Lupescu, Vl. Munteanu – Mihalcea, M. Niculae

Antrenor: Cornel Dinu

Foresta: E. Nae – Șchiopu, Ov. Ciobanu, Munteanu, Beldiman – Botan, Ene, Brujan, Semeghin – Păcurar, Niță

Antrenor: Marin Barbu

Marcatori: (T. Petre 12, Mihalcea 23, Tameș 43, M. Niculae 47 / Niță 62, 90, Păcurar 73, Botan 75, 82)

Ce a spus Borcea după ce Tică Dănilescu a ajuns la Dinamo

Unul dintre acționarii , Cristi Borcea, a fost încântat de aducerea lui Tică Dănilescu, iar acesta povestește ce s-a întâmplat când a ajuns la echipa din Ștefan cel Mare.

„Uite, vezi, fără să vreau le-am trăit pe toate. Și dușuri reci, și bucurie. Uite, a bătut Dinamo în Ghencea, înainte de Paște, gol Dănciulescu din foarfecă, ce bucurie. M-am dus acasă, am dat geamurile jos, muzică, a ieșit nevasta mea și mi-a zis că-s nebun. Am zis că stau un an la Dinamo și până la urmă am stat 14 ani.

Știu că a zis Borcea că cel mai bun transfer al lui Dinamo a fost Tică Dănilescu. Mă gândeam să nu-i dezamăgesc. Dar am avut niște oameni cu care am colaborat foarte bine”, a mai spus Tică Dănilescu.